El PSPV se ha lanzado a regular sobre las criptomonedas, esos activos digitales que según suben y bajan, y lo hacen con un ritmo vertiginoso cual montaña rusa, provoca la felicidad o la desesperación y ruina de, especialmente, miles de jóvenes. En concreto, según ha señalado el diputado y secretario de Organización de los socialistas valencianos, José Muñoz, unas 400.000 personas en la Comunitat Valenciana, un 9 % de la población, ha invertido en algún momento en estos activos sobre los que los socialistas han puesto el foco.

"No es prohibir, pero sí ponerle coto a un activo digital de altísimo riesgo, lo que hagamos ahora no lo pagaremos a futuro", ha indicado Muñoz quien ha anunciado la presentación de una Proposición No de Ley en las Corts en la que se insta al Consell a, entre otras medidas, poner una tasa autonómica a estas transacciones, crear un registro de los proveedores de estos medios digitales o que las casas de criptoactivos se sitúen, como mínimo, a 900 metros de distancia de un colegio o centro de formación, "igual que las casas de apuestas".

En este sentido, los del puño y la rosa reclaman una docena de acciones al Ejecutivo autonómico para tratar de ejercer presión sobre una "problemática social" que afecta a muchas familias, que con las últimas caídas en el mercado de divisas digitales han perdido una gran cantidad de dinero, y que no se encuentran sujetos a ninguna regulación monetaria ni a ningún contro. "Recuerda al fórum filatélico, actúa a veces como una estafa piramidal", ha expresado Muñoz.

Entre las medidas está la prohibición de publicidad de criptomonedas en los canales públicos autonómicos; la prohibición de que la Generalitat tenga activos de este tipo; que se cree un registro de transacciones de estos activos digitales que se den en el territorio valenciano que señale "cuánto se está moviendo" así como que se ponga en marcha un registro autonómico de los proveedores de servicios que cambian estos criptoactivos a moneda legal. "Es donde está la clave", ha indicado el parlamentario.

A ello se añadiría la obligación de informar a la Agencia Tributaria Valenciana de aquellas personas que cuenten con criptomonedas en el exterior por más de 25.000 euros para evitar que lo utilicen como una forma de no declarar ese dinero así como establecer una tasa autonómica de criptoactivos del 1 % a cada una de las transacciones y del 30 % sobre los beneficios que se obtuvieran.

También reclaman una lista de las plataformas que ofrecen criptoactivos que hayan sido denunciadas por fraude, la puesta en marcha de programas de rehabilitación de las adicciones a esta compraventa ya que hay personas afectadas por este tipo de ludopatía y, en esa misma línea, evitar que haya casas de criptoactivos a 900 metros de centros educativos y que no se instalen casas de criptomonedas sin informe ambiental.