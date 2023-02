Uno de los trabajos del docente es encontrar la vocación del estudiante. Descubrir en qué son buenos sus alumnos y qué les hace felices para orientarles hacia allí. Y para eso lo mejor no es siempre estudiar una carrera, en muchos casos lo es acabar en un ciclo formativo, aprender un oficio. Por eso es tan importante explicar al alumnado todas las opciones.

Es una de las medidas que se comentaron este martes durante el II Congreso Nacional de FP, celebrado en el Palau de Les Arts y que reunió a más de 1.200 personas de toda España relacionadas con el mundo educativo. El acto lo abrió la consellera de Educación Raquel Tamarit, que reivindicó la FP como "unos estudios con muchísima ocupabilidad, pero poco conocidos", y animó a orientar a más alumnos hacia estas aulas.

El congreso reunió en Les Arts a representantes de las administraciones educativas y laborales de varias autonomías, empresas, profesores y alumnado. Todo ello con el objetivo de "compartir experiencias de buenas prácticas y plantar las bases hacia un sistema integrado de FP y orientación profesional".

En una de las mesas redondas participaron directores generales de FP de País Vasco, Castilla-La Mancha, Baleares y Canarias. En este acto, Maria Teresa Company, directora general de Castilla-La Mancha, aseguró que "la vocación hay que despertarla casi desde infantil".

Company denunció que "muchas veces padres e incluso profesores intentamos decidir la vocación de una persona sin tenerla en cuenta. En mi caso, que soy profesora de la FP de peluquería, me he encontrado con alumnas que son abogadas porque así lo quisieron sus padres, pero realmente lo que ellas querían era hacer imagen y estética", asegura.

"Tenemos a las empresas pidiéndonos soldadores, pero las familias están detrás diciendo 'yo no quiero que mi hijo sea soldador"

María Rosario Gañán, directora general de FP de Canarias, remarcó que "la realidad está cambiando, y ya no es un fracaso estudiar Formación Profesional. Hay que tener en cuenta que desde la Formación Profesional también se llega a la universidad, y que tampoco es un paradigma de éxito. De hecho puede serlo de fracaso, mucha gente acaba sobreformada y no encuentra empleo en un área que no le interesaba", explica.

Company remarcó que la importancia del buen trabajo de los orientadores, y reivindicó que "la vocación hay que despertarla casi desde infantil". Gañan incidió en esta idea y aseguró que "si no ayudamos a los jóvenes a tomar decisiones y descubrir lo que se les da bien, luego tendremos más fracaso escolar".

Antonio Baos, director general de Islas Baleares y profesor de FP, explicó que en los centros educativos "hay muchas vocaciones que se encierran dentro de los armarios, sobre todo si son ciclos muy masculinizados o muy feminizados".

Familia, docentes y compañeros

Hay tres factores que influyen mucho en la orientación académica del alumno o alumna: los padres, los profesores, y los compañeros. Los dos primeros se pueden controlar con formación, pero el tercero es el que más preocupa a Baos. "La acción de los compañeros es muy fuerte y tenemos que ver la forma de entrar ahí, además de formar bien a los profesores para que recomienden a los alumnos en lo que son buenos", cuenta.

Company es muy directa en este tema: "detectar la vocación desde bien pronto reduciría muchísimo el fracaso escolar". Aunque la realidad es más complicada, y Educación debe estar compaginada con los organismos laborales para que los alumnos egresados encajen en el mercado.

"El éxito es unir la vocación, la empleabilidad y las necesidades de la sociedad. Si no, puedes impulsar una vocación que lleve al alumno a un acantilado", explica Rikardo Lamadrid, director general de Tecnología y Aprendizaje Avanzado de la FP del País Vasco. "Nuestra labor también es detectar cuáles son los ámbitos donde necesitamos personas y explicarle cómo puede acceder".

Por ejemplo, Company explica que "no podemos formar a mil médicos cuando no hace falta tanto personal". Sin embargo hay estudios con muchísimas salidas, pero que no se llenan; "en todas las Comunidades Autónomas tenemos a las empresas pidiéndonos soldadores, pero las familias están detrás diciendo 'yo no quiero que mi hijo sea soldador'. Da igual que les lleves a las empresas, que les enseñes todo lo que ofrece, al final faltan plazas", cuenta.

Todos los ponentes celebraron la próxima aprobación de la ley de FP, que consideran que les da flexibilidad hasta el punto de "hacer estudios a la carta en cada comunidad autónoma", explicó Rikardo Lamadrid, director general de la FP vasca.