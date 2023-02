Primeros pasos para desatascar la huelga indefinida de los informáticos de la Universitat Politécnica de València (UPV). Los trabajadores se reunieron la tarde de este jueves con el equipo de Gobierno hasta alcanzar una propuesta de acuerdo que deben votar en la asamblea del colectivo.

Por el momento la huelga acumula tres semanas y ha afectado a la página web de la universidad, que lleva paralizada todo este tiempo, ha suspendido algunos exámenes y dejado webs caídas, además de a algunos aularios y campus que han tenido problemas que no han podido resolver ante la falta de trabajadores. Más allá de esto, fuentes de la Politécnica reconocían ayer que el impacto estaba siendo "limitado" pero que confiaban en llegar a un acuerdo.

Los 170 trabajadores que se han puesto en huelga reclaman una homologación salarial con sus compañeros del resto de universidades públicas. En concreto, los informáticos de la UPV cobran un 10 % menos que sus iguales de otras universidades. Esta infrafinanciación fue reconocida por el rectorado de la UPV en un claustro en el que matizó que era complicado solucionarlo si no se desbloqueaba el plan plurianual de financiación ".

Los trabajadores llevan prácticamente dos décadas reclamando una mejora en sus condiciones de trabajo, como un cuerpo estable de plazas y acabar con la interinidad de muchos puestos. El propio rector de la UPV José Capilla, concretó que "son errores que vienen de antiguos equipos de Gobierno".

El colectivo lleva denunciando esta situación desde el año 2006, pero las protestas se habían intensificado en los últimos años, y en concreto en los últimos meses, con algunas pitadas al equipo de Gobierno en los claustros.

El comité de empresa asegura que, además de la web de la universidad, "se están acumulando muchas incidencias sin resolver y cada vez peores, por lo que entendemos que está obligando a la universidad a acelerar las negociaciones". Añaden que se encuentran a las puertas de la cuarta semana de huelga con una participación alta.

Sin plan de financiación

Se desconoce por el momento el contenido del acuerdo pero fuentes de la UPV explicaban ayer que las exigencias salariales del colectivo eran muy complicadas de enfrentar sin saber todavía el resultado del plan plurianual de financiación de las universidades públicas, que se espera tener listo a principios de marzo. "No podemos aceptar unas exigencias cuando no sabemos el dinero que tendremos y si las podremos cumplir, estamos atados en ese sentido", explicaban fuentes de la UPV.

Otro de los elementos que bloquea la huelga es la negociación del convenio colectivo de las universidades públicas que, precisamente, viene a armonizar la relación laboral de los trabajadores de todos los campus, como es el caso del colectivo de informáticos.

El nuevo plan permitiría a los campus embarcarse en proyectos de investigación e infraestructuras a largo plazo, ya que conocerían de antemano el dinero con el que cuentan durante varios años, y no solo para el corriente, como sucede ahora, lo que limita su margen de actuación. Además, se trata de un solo plan de financiación para las cinco universidades públicas valencianas, en lugar de los cinco planes distintos que había hasta ahora.

El plan está siendo negociado por los equipos económicos de las universidades, la Generalitat Valenciana, y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Por el momento, según el comunicado de la UPV, se basa en dos bloques, un 90 % ligado a la investigación y financiación de la docente, y un 10 % restante del "fondo de mejora de la calidad". Como ya adelantó la consellera de Universidades Josefina Bueno, las universidades han de estudiar el modelo durante este mes y tener lista su aprobación el 30 de marzo.