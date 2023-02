La natalidad valenciana sube por primera vez en ocho años tras una caída progresiva

Los nacimientos han frenado su caída libre después de ocho años. Nacieron más bebés en la Comunitat Valenciana en 2022 que en 2021, un aumento interanual que no se producía desde 2014, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Cada año, con la publicación de estos mismos datos del INE, el fondo seguía sin alcanzarse. A veces parecía que los nacimientos nunca pararían de caer. Pero por fin se ha dado un frenazo a la tendencia negativa.

En 2022 han venido al mundo 35.804 valencianos y valencianas. En 2021, fueron 35.677. Representa una subida mínima del 0,36 % (en números absolutos son 128 más), pero el hecho de que no caiga ya es un pequeño milagro. En 2014 hubo 44.343 nacimientos, y desde entonces la pérdida progresiva de neonatos ha alcanzado casi los 9.000 al año. Esto supone que desde 2014 hasta ahora se han reducido los alumbramientos en un 19,26 %.

Otra buena noticia es que parece que la cifra se ha estabilizado, porque ya en 2020 nacieron 35.761 pequeños, así que la autonomía lleva tres años seguidos rondando la misma cantidad. De todas formas, como este 2022 ha sido el primero que ha subido, se puede afirmar con más solidez que los nacimientos se asientan en ese guarismo.

Cada año entre 2014 y 2019 hubo caídas de unos 2.000 bebés menos. Y muy lejos queda el récord de los últimos 40 años, que se produjo en 2008, cuando se registraron 57.083 nacimientos.

Castellón tira del carro

Dos de las tres provincias valencianas dan el empujón necesario para que los nacimientos vuelvan a colocarse en aumento. Valencia presenta un ligero incremento del 0,23 %, al pasar de 18.243 nacimientos a 18.285. Y Castellón es la que más tira del carro, con una subida del 2,29 %, de 4.063 a 4.156 bebés. Alicante es la única de las tres que sigue bajando, pero la caída es casi imperceptible: tuvo 13.363 alumbramientos en 2022, solamente ocho menos que en 2021.

Las tres provincias presentan así mejores datos que la media estatal, que no ha parado de caer y vuelve a presentar un descenso de 2,08 %. La C. Valenciana mejora pero la mayoría de España aún no. También fue 2014 el último año en el que el conjunto del país presentó un aumento de la natalidad. La mayor sangría interanual la tiene Castilla-La Mancha (-7,44 %). Es, además, el peor dato de nacimientos en España en los últimos 80 años, con 329.812 bebés en total.

La cuarta de España

La autonomía valenciana es una de las únicas cuatro donde la natalidad crece. Estamos en cuarta posición, por detrás de Madrid, que presentó un aumento del 1,68 %; y de dos comunidades que padecen normalmente la despoblación de la España Vacía, como son Castilla y León (0,77 %) y Asturias (0,52 %).

Por provincias, de hecho, sorprende la primera posición en porcentaje de incremento respecto al año anterior, ya que la ocupa Palencia, con un 12,34 % de aumento.

Aparte, en números absolutos, la C. Valenciana es también la cuarta donde más partos hay, por detrás de las más pobladas: Andalucía, Madrid y Cataluña.

El INE aún no ha hecho públicos los datos sobre la nacionalidad de las madres que dieron a luz en 2022, por lo que aún se desconoce qué parte de este aumento, que supone un giro histórico, corresponde a personas migrantes que residen en la Comunitat y cuánta parte se trata de mujeres de origen valenciano.