La catedrática de Derecho del Trabajo de la Universitat de València (UV) Belén Cardona ha sido elegida este jueves como nueva titular de la Sindicatura Universitaria de Greuges de la institución académica. La ex alto cargo de la Generalitat toma el relevo de la actual síndica, Adela Serra Rodríguez. La que fue subsecretaria de la Conselleria de Justicia y secretaria autonómica de Transparencia entre 2018 y 2020 asume este cargo con "ilusión y compromiso" y sin renunciar, por otra parte, a concurrir a la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tras suspender el Tribunal Supremo el proceso de nombramiento por "estar viciado de raíz", tal como se informó en su día.

"Los dos procesos son cosas absolutamente independientes", ha expresado la profesora, al tiempo que ha explicado: "Formo parte de la comunidad universitaria, la Universitat ofrecía una vacante en la sindicatura y parecía que era oportuno concurrir a esta posibilidad por un acto de responsabilidad".

Cardona ha informado que el proceso de designar a nuevos cargos (presidencia y adjunto) de la AEPD sigue donde se quedó tras la suspensión de los nombramientos por parte del Tribunal Supremo. "Están obligados [el Gobierno] a iniciarlo de nuevo en el momento que estimen oportuno", dice. "Ahora la presidencia es de Mar España, que está en funciones y la agencia funciona perfectamente y no entorpece el hecho de que el otro proceso se tenga que volver a iniciar", ha detallado.

La catedrática fue nombrada presidenta de la AEPD mediante un acuerdo del PSOE y el PP para renovar los órganos del Estado en octubre de 2021. Sin embargo, la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo acordó en marzo de 2022 suspender el acuerdo para la presidencia para la que propusieron a Belén Cardona por considerar que el procedimiento estaba "viciado de raíz" tras pedir un candidato de los tres presentados que se suspendiera el proceso de forma cautelar por considerar vulnerado su derecho al acceso a cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad, porque el nombramiento estaba decidido antes de convocarse el proceso selectivo en virtud del acuerdo entre los grandes partidos.

En mayo de 2022, el Supremo confirmó la sentencia que anula el acuerdo para la presidencia de la AEPD. Sin embargo, ello no supone que se agoten las posibilidades de la valenciana de acceder al puesto. El Alto Tribunal solo suspende el acuerdo, pero no anula todo el procedimiento. Así, el Ejecutivo podría o corregir los errores que anularon el primer intento de nombramiento, pasando solo un candidato a cada puesto (y no tres, como inicialmente presentó) o iniciar un nuevo procedimiento desde el principio.