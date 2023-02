Son muchas las familias españolas que buscan el que fuera un bebé robado. Sin embargo, la familia Navarro Amador tiene una herramienta única porque saben qué aspecto debe tener la persona que buscan, 45 años después. Y es que tienen uno "igual" en casa. Esta familia valenciana buscan al hermano gemelo de Ferran, el cuarto hijo de una prole de cinco hermanos. Buscan a un bebé que se supone murió al nacer en un hospital de València y se supone enterraron en una fosa junto a otras criaturas recién nacidas en lugar de en el nicho familiar. Muchas cosas se suponen del nacimiento y muerte de un bebé cuyo cadáver enseñaron de lejos a un padre, roto por la pérdida de un hijo y feliz por la supervivencia del otro.

Y es que nadie esperaba gemelos. Y eso que la madre no paró de advertirlo durante todo el embarazo. Que notaba dos bebés, decía. Pero ni caso le hicieron. Llegó el momento del parto y allí no acudió ni su ginecólogo ni la comadrona que había estado pendiente de su embarazo. Nació Ferran y la mujer dijo que así, tan pequeño, tenía otro seguro. Pero la sedaron y durmieron para decirle cuando despertó, dos horas después, que era cierto que llevaba otro bebé, pero que había fallecido.

No era la primera vez que esta familia perdía un hijo. Tras el nacimiento de tres niñas, el matrimonio perdió a un hijo 11 días después de nacer. Fue antes del nacimiento de los gemelos. Sin embargo, en esa ocasión, la madre y el padre, junto a las hermanas, velaron el cuerpo del pequeño y se despidieron de él. Nada que ver con el oscurantismo que roda la defunción del bebé que ahora buscan y es hoy un hombre de 45 años con la apariencia de Ferran, su hermano gemelo. En el expediente clínico se especifica que nacen de la misma bolsa así que son gemelos idénticos. Ahí reside el poder de esta historia y la esperanza de la familia.

Campaña en redes

La campaña que han lanzado en redes sociales tiene fuerza y un mensaje directo, digno de una campaña publicitaria de éxito: "No soy solo tu doble, soy tu gemelo". "Si conoces a alguien como Ferran, o tú mismo te pareces a él, contacta con nosotros". El vídeo inicia una campaña en redes sociales bajo el hashtag #BuscoAMiGemelo y da visibilidad a una de las miles de historias que forman parte de uno de los capítulos más oscuros de la historia española. Se calcula que 300.000 bebés fueron robados en España entre 1940 y 1990. Y el hermano de Ferran podría ser uno de ellos. El Periódico de España recoge la campaña iniciada por la familia y levante-EMV habla con Ferran para saber más de una historia llena de sentimiento, indignación y lucha.

"Yo creo que a mí me robaron un bebé". Conchín, la madre, se expresó de esta manera cuando los casos de los bebés robados salieron a la luz para avergonzar a un país que no daba crédito a lo que había ocurrido en los hospitales del franquismo y del principio de la democracia. El padre, también recordó cómo nadie le daba explicaciones a la preocupación real del hombre: "Mi padre recordaba que estaba preocupado porque era el segundo bebé que se moría. Pero no tuvo respuesta. Luego fue atando cabos y mostrando las incongruencias en la muerte del gemelo", explica Ferran. El padre falleció en 2016 y los hijos decidieron actuar. "Los testigos directos se hacían mayores. Mi padre falleció y mi madre suma años. Y se merece saber la verdad y conocer a su hijo, si eso fuera posible", explica Ferran quien, junto a su hermana Puy, no han parado de trabajar en la búsqueda del gemelo.

De 2017 a 2022 fueron tirando del hilo. Consiguieron el expediente clínico, averiguaron el lugar exacto de la fosa común, contactaron con asociaciones de bebés robados, dieron muestras de su ADN en el Ministerio de Justicia, contrataron un abogado especializado... y corroboraron que muy pocas cosas cuadran en el expediente del hermano gemelo. Pero la vía administrativa finaliza en el momento en el que es un juez quien debe autorizar la exhumación de los restos de un bebé, enterrado con siete más. El procedimiento se complica y cuando la pareja de hermanos ve que la investigación ha tocado a su fin, comienzan la segunda fase: visibilidad.

"En una comida familiar decidimos hacer el primer vídeo e iniciar la campaña. Estamos convencidos de que en cualquier parte de España o del mundo, puede estar mi hermano gemelo. Ojalá lo encontremos y quiera conocernos. Que seamos gemelos y la existencia de las redes sociales juega a nuestro favor aunque sabemos que es difícil", explica Ferran. Dos meses después, siguen esperando una respuesta al nacimiento múltiple de un 6 de julio de 1977 y marcó para siempre la vida de una familia.