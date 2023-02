Dos meses de negociaciones después y un aplazamiento mediante, habrá huelga de médicos en la Comunitat Valenciana el próximo lunes siguiendo la estela de otras comunidades donde el colectivo ha decidido parar para reclamar mejores condiciones laborales. Así lo han anunciado esta mañana desde el sindicato médico CESM, convocante de los paros, después de no haber llegado a un acuerdo con la Conselleria de Sanidad sobre las cuarenta peticiones que habían puesto sobre la mesa.

Desde el sindicato han asegurado esta mañana que se mantienen las movilizaciones (previstas para los tres primeros lunes de marzo, abril y mayo) ya que en este tiempo administración y sindicato no han sido capaces de llegar a un acuerdo. Desde CESM cargan la responsabilidad en la Conselleria de Sanidad a la que acusan de no ofrecer "un acuerdo aceptable" ni de contestar "a nuestro requerimiento". "Se ve que la táctica es esperar a que nos cansemos, como si aquí no hubiera pasado nada tras la pandemia y todo funcionara a la perfección", han asegurado.

Lo cierto es que hace apenas dos semanas tras la sexta y última reunión del comité de huelga, las posiciones parecían más cercanas que nunca ya que la conselleria había abierto la senda a negociar algunos de los puntos capitales que pedía el sindicato médico como la jornada de 35 horas o poner un tope a las agendas de los médicos de la Atención Primaria para evitar jornadas interminables, una de las líneas rojas del sindicato a la hora de ir a la negociación.

"Quince días esperando una nueva propuesta"

Desde Sanidad estaban dispuestos a aceptar un tope de 35 pacientes, por encima de los 28 que planteaba el CESM, pero aún así parecía que podría haber acuerdo. Con todo "tras esa reunión quedamos en que nos pusieran por escrito los avances. Hemos esperado quince días desde entonces, no la hemos recibido y ayer tampoco atendieron a nuestra llamada desde la conselleria. Creo que hemos sido suficientemente pacientes", ha explicado esta mañana Víctor Pedrera, secretario general del Sindicato Médico CESM como justificación a que den por "bloqueadas" las negociaciones.

Desde el sindicato aseguran que sus reivindicaciones son básicas, como la de limitar las agendas de los médicos y pediatras en Primaria, como también se ha hecho en otras comunidades. Aquí el problema no era tanto llegar al acuerdo como poner solución a qué pasaría con el paciente 36 y quién lo iba a atender porque para ello hacía falta organizar una solución. "Nos ofertan como una de las soluciones los módulos adicionales", es decir, pagar como hora extra a los facultativos que atendieran este exceso. La queja desde el sindicato es que el pago por hora es "menos de lo que cobra una enfermera de quirófano por el mismo tiempo".

"Son peticiones sensatas"

En la lista de agravios, desde el CESM añade que aunque hasta el propio conseller Miguel Mínguez reconozca "públicamente que estamos infrapagados nos insulten ofreciendo como una única mejora, incrementos de un euro y medio la hora de guardia" o que todavía los médicos de familia tengan que usar sus propios vehículos para atender consultas "en ocasiones de madrugada y solo, sin importarles su seguridad o si tienen vehículo propio o simplemente carné de conducir", aseguran.

"La negativa a conceder estas reivindicaciones deja claro su desprecio a nuestro colectivo", aseguran desde CESM desde donde aseguran que las propuestas no están por encima de lo ya pactado en otras comunidades. "Son sensatas. Hasta en Madrid, el gobierno autonómico está haciendo mejores ofertas que nuestras peticiones", añade Víctor Pedrera.