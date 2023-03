El 62,8% de los derechos laborales y docentes de los Médicos Internos Residentes (MIR) que ejercen en la provincia de Valencia se incumplen, según se desprende de un estudio realizado durante dos meses por la Oficina del Médico Joven del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV).

El doctor Juan Pablo Carrasco, consejero del ICOMV y director de la Oficina del Médico Joven ha presentado esta mañana este informe, basado en una encuesta en la que han participado 402 residentes -de los 1.713 que ejercen en la actualidad--, a los seis partidos políticos con representación en les Corts Valencianes, en un desayuno de trabajo que se ha celebrado en la sede del colegio.

Más horas de trabajo y sin descanso tras un fin de semana

Las principales conclusiones del 'Estudio sobre las condiciones laborales y docentes de los médicos internos residentes de la provincia de Valencia' indican que el 77% de los MIR en Valencia superan las horas máximas de trabajo (48 horas semanales) establecidas por la normativa europea.

Además, el 15% de MIR no realiza el descanso diario obligatorio y no se marchan del hospital tras 24 horas de trabajo continuado como establece la ley. Esta cifra aumenta de "manera preocupante" al 92% en cuanto al descanso semanal de los MIR, que cuando realizan guardia de sábado, no descansan ningún día de la semana sin ir al hospital.

Asimismo, un 85% no disfruta de los días de compensación por exceso de guardias, por guardias de domingo o por guardias en festivo. A su vez, muchos MIR realizan jornadas de tarde que no les son retribuidas (44%), están incluidos en listas de sustitución (48%), no se les permite disfrutar de sus días de congreso correspondientes (68%) y descansan en sitios que se consideran indignos (48%).

Velar por que se cumpla la ley

Carrasco ha explicado a los representantes de los partidos políticos que los residentes "somos profesionales en etapa de especialización, pero no por ello somos menos médicos que los veteranos; nuestros derechos no pueden verse menoscabados". Por ello, piden a la Conselleria de Sanidad que "supervisen y velen" por el cumplimiento de sus derechos laborales y docentes.

Además, ha trasladado a los representantes políticos, entre otras peticiones, que se cumpla el descanso semanal que establece la ley, principalmente tras las guardias en sábado; y que se cumpla lo establecido en el RD 183/2008 respecto a la garantía de calidad, realizando una encuesta anual de autoevaluación a los médicos residentes, tal y como ya hacen otras autonomías.

Por último, reclaman que se desarrolle la normativa de tutorización y supervisión tal y como recoge el mismo Real Decreto, dentro de las competencias a desarrollar por las comunidades autónomas respecto a la Formación Sanitaria Especializada.

En la reunión han participado Pedro Ruiz (PSPV-PSOE), José Juan Zaplana (PPCV), el doctor Fernando Mulas y Fernando Llopis (Ciudadanos), Carlos Esteve (Compromís), el doctor John Orozco (Unides Podem) y Miguel Pascual (VOX).