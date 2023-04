El 85 % de los valencianos egresados de sus carreras en 2013 tienen hoy trabajo. Sin embargo, los sueldos no son lo buenos que cabría esperar (ni en Valencia ni en el resto de España). Casi un 20 % cobra menos de mil euros, y la mitad de los que cursaron una carrera hace diez años tiene un suelo menor a 1.500.

Son algunas de las conclusiones de la nueva edición de "La Universidad Española, en Cifras", un informe muy detallado de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) que analiza todo el sistema universitario de nuestro país.

Los más precarios vienen de las ramas de Artes y Humanidades, donde uno de cada tres cobra menos de mil euros y el 60 % no llega a los 1.500. Le sigue el sector servicios, donde también más de la mitad sigue con sueldos precarios. En Ingeniería es donde mejor se cobra. A penas un 5 % menos de mil euros, pero aún así casi uno de cada tres ingenieros cobra menos de 1.500 y la mitad de los licenciados no alcanzan los 2.000 euros de salario. En Negocios, Administración y Derecho, más de lo mismo, la mitad no llega a los 1.500 euros al mes.

En el documento se destaca que las universidades valencianas son las que más dinero para investigación invierten de toda España. También las que más ingresos reciben por estas investigaciones, a mucha distancia del resto, y más de la mitad de ese dinero procede de otros países, algo que no consigue ninguna otra autonomía. Una de las universidades que destaca, precisamente por su talento para conseguir inversión extranjera no solo de Europa sino del resto del mundo es la Universitat Politécnica de València (UPV).

En total las universidades valencianas invirtieron 179 millones de euros en I+D+I, la mayoría de ellos en investigación básica. Es de las pocas universidades que recibe más ingresos por investigación que en 2014 y se sitúa a mucha distancia del resto. En total recibió casi 80 millones por la investigación aplicada, la mitad de países de Europa y del resto del mundo, aunque en el año de la pandemia la investigación se tuvo que reducir al 30 %.

Esta realidad se ha conseguido gracias a un esfuerzo continuado de inversión. Según explica el informe, la Comunitat Valenciana y Andalucía son las únicas dos comunidades autónomas que han mantenido varios años la inversión en universidades por encima del 1 % del PIB regional. Esto tiene especial mérito cuando la valenciana es una autonomía con un PIB per cápita 12 puntos por debajo de la media española debido a la infrafinanciación del Gobierno.

Las ramas con más y menos salidas

La Comunitat Valenciana es la sexta autonomía que genera peores sueldos para sus egresados según el informe, pero no lejos de la media nacional (el 45 % cobra menos de 1.500 euros). Navarra es la autonomía de la que salen los universitarios con ‘mejores’ salarios (un 35 % por debajo de 1.500 y el 25 % supera los 2.000). Por contra, Extremadura es la autonomía que genera universitarios más precarios; casi el 30 % cobra menos de mil euros y dos de cada tres perciben menos de 1.500 al mes.

Otro dato a destacar del informe es la evolución de los sueldos en función de la rama de estudios. El 30 % de los graduados en campos de Salud, Servicios Sociales, Ingeniería, Industria e Informática percibían, a los cinco años de salir de la carrera, un sueldo neto mensual superior a los 2.000 euros. En la mayoría de carreras se repite este patrón de cobrar menos de mil euros mensuales en el primer empleo pero ir escalando el salario poco a poco con el tiempo.

Otra realidad del estudio elaborado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas es que las universidades valencianas son las que más alumnos adultos (de 25 a 64 años) tienen de toda España. Por otra parte, también es la que más alumnos internacionales tiene en todos sus campus, más que las universidades de Madrid y de Barcelona.

La que tiene más alumnos adultos

En el curso 2019-20 (en el que está fechado el informe) las universidades valencianas tenían 98.000 estudiantes de grado matriculados. La mayoría se concentraban en Ciencias Sociales y Jurídicas (46.654), seguido de Ingeniería y Arquitectura (22.362), Salud (12.171), Artes y Humanidades (9.753) y Ciencias (7.355).

Las universidades valencianas son las que más invierten para investigación de España y las que más dinero reciben del extranjero por esta labor

Además de esto, las universidades tenían 34.907 estudiantes de enseñanzas de posgrado; de estos, 17.197 cursaban un máster y 9.895 un doctorado. En los campus también había 1.413 alumnos con discapacidad, la mayoría con discapacidad física (594) o mental (242).

Las universidades con más Erasmus

Los estudiantes de las universidades valencianas son los más aventureros de España y los que más se acogen al programa Erasmus. En total participaron 4.235 alumnos en un curso. Los destinos favoritos son los grandes países de nuestro entorno con Italia (929), Alemania (775), Francia (635), Reino Unido (341), Holanda (202) y Bélgica (156). En el resto de países había 1.136 alumnos valencianos.

Por otro lado, el dinero que destinó el Gobierno en becas y ayudas al estudio al alumnado universitario valenciano fue de 143.276.833 euros, de los cuales 23.872.860 euros salieron de las arcas valencianas. En total los alumnos de nuevo ingreso en las facultades rondaron los 23.457, pero de esos 'solo' 14.441 chavales pidieron una beca.

La mayoría de las becas se concedieron, en total 10.165, mientras que 4.276 ayudas se denegaron. El presupuesto de la Generalitat Valenciana para las universidades públicas ese año fue 1.207 millones de euros, para financiar todo el sistema.

Además de los estudiantes, las universidades públicas valencianas tienen una plantilla de 20.940 personas. De estas, la mayoría son Personal Docente e Investigador, con 11.783 trabajadores y trabajadoras. Les siguen los Funcionarios y Personal de Servicio de los campus, que son 6.037 empleados, y por último se sitúa el personal que realiza puramente labores de investigación, que representa 3.120 puestos de trabajo.