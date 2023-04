El PSPV ganaría las elecciones autonómicas del 28M con cuatro puntos por delante del PPCV, según una encuesta interna de los socialistas realizada en marzo, que, además, sitúa a Ximo Puig como el candidato a la Generalitat mejor valorado con el 39 % de apoyos, seguido de Carlos Mazón, con el 19,4 %, y Joan Baldoví, con el 9,1 %.

El sondeo no recoge una traslación a escaños por no disponer de la distribución territorial de los encuestados y tampoco estimación de voto, solo intención de voto directa. En ese sentido, señala que el PSPV lograría el 31,3 % de los sufragios, el PPCV, el 27,7, y Compromís, el 7,5. El estudio se realizó antes del acuerdo autonómico entre Podem y Esquerra Unida, por lo que pregunta por ambas formaciones por separado. Los morados obtienen un 4 % de intención de voto y EU, el 0.3 %. Vox se alzaría con el 4,7 %. El sondeo, otro más, deja en situación muy delicada a Ciudadanos, que no llegaría al 1 % de votos (0,9 %).

El bloque de izquierdas, según la encuesta socialista, obtendría el 43,1 % de los votos mientras la derecha, con PP, Cs y Vox, se quedaría con el 33,3 %. Asimismo, detecta una bolsa del 16,2 % de indecisos y otro 7 % que respaldaría a otros partidos, votaría en blanco o se abstendría.

La encuesta socialista se ha elaborado sobre una muestra de 1.200 entrevistados y de forma telefónica. Estas personas se han distribuido "proporcionalmente" en función del tamaño del municipio, la edad y el sexo de los residentes en cada una de las tres provincias.

Puig barre en valoración y popularidad

La encuesta interna del PSPV constata el 'efecto president' de Ximo Puig, que precisamente es el valor que los socialistas quieren explotar en la precampaña. El jefe del Consell es el candidato preferido por la mayoría de los encuestados para la Presidencia de la Generalitat, con un 39 % de apoyos, seguido muy de lejos del aspirante del PPCV, Carlos Mazón, que se queda con el 19,4 %. Joan Baldoví, de Compromís, obtiene el 8,6 % de los apoyos. Apenas un 2,5 % respalda a Héctor Illueca (Unides Podem) y otro 2,7 %, a Carlos Flores (Vox). Mamen Peris, líder de Cs, se queda en un pírrico 0,7 %.

Las distancias se amplían cuando se pregunta por el grado de conocimiento. Prácticamente todos conocen a Puig (94,4 %), mientras que su rival directo, Carlos Mazón, es desconocido para más de la mitad de los encuestados y obtiene una popularidad del 46,1 %. Baldoví supera ese nivel, con el 50,3 %. A partir de ahí, el nivel de popularidad de los líderes valencianos se derrumba: Peris registra un 13,4 %, Illueca un 13,3 % y Flores un 11,9 %.