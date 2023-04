"No somos subalternos a ningún partido, queremos romper los bloques tradicionales"

Patricia Guasp compara Baleares, donde es candidata al Govern autonómico, y la Comunitat Valenciana, donde está de ruta, en que ambas comunidades tienen "al peor PP y al peor Partido Socialista". Portavoz nacional de Ciudadanos desde la refundación de la marca, Guasp viaja a primero a Alicante (ayer) y este sábado a València para presentar las candidaturas de su partido a las Corts y a más de 80 ayuntamientos con el objetivo de lograr representación y ser "decisivos". La encomienda no será sencilla, pero no por ello la dirigente estatal deja de mostrarse optimista. "Hay una tendencia al alza en las encuestas", señala donde se nota un cambio en el discurso respecto al primer Ciudadanos en el que las críticas de centralista eran habituales: "El cambio vendrá desde los territorios".

¿Qué objetivo le ha fijado a Mamen Peris, la candidata en la Comunitat Valenciana?

Mamen (Peris) es la mejor presidenta que puede tener la Comunitat Valenciana y Ciudadanos es la única alternativa frente al retroceso que supone Puig y su gobierno y la que supone volver a la corrupción del PP. El objetivo es dar soluciones reales a los valencianos lejos de ese cortoplacismo que corre por las venas del bipartidismo.

Parece complicado que Ciudadanos llegase a gobernar en solitario. ¿Cuál sería el objetivo real del partido?

Poder ser decisivos en el próximo gobierno de la Generalitat y también a nivel municipal. Queremos tener la representación suficiente en las Corts para formar un gobierno que sea desde el centro hacia los lados, no queremos que haya extremismos ni nacionalismos que acaban significando retroceso. Queremos romper los bloques tradicionales. Este nuevo Ciudadanos quiere transformar España desde los territorios y los municipios.

Si tuviera posibilidad lados, ¿con cuál de los dos se sentiría más cómodo?

No se trata de sentirse más cómodo, este nuevo Ciudadanos tenía un compromiso que era defender nuestros principios y dejar claro que nuestros valores ni se compran ni se venden y lo hemos conseguido. Nos hemos presentado en más de 80 municipios de la Comunitat Valenciana, pero desde luego en las tres provincias todos los valencianos y valencianas tendrán una papeleta naranja para poder votar a un partido reformista y que representa la igualdad de oportunidades. El objetivo es que no haya extremistas en los gobiernos e igual que en Baleares siempre digo que tengo al peor PP y al peor Partido Socialista, creo que ocurre en la Comunitat Valenciana igual, que tiene la peor versión del Partido Socialista y también del PP que son los cachorros del peor zaplanismo y donde nunca deja de salir la corrupción. Nosotros lo que vamos a pactar siempre es programa y un gobierno de progreso.

Dice que es el peor PP, pero han gobernado con ellos en las dos principales instituciones que dirigen en la Comunitat Valenciana: la Diputación Alicante y Ayuntamiento de Alicante, ¿se equivocaron al enfocar los pactos?

Ni Mamen Peris ni yo estábamos en la dirección del partido. Nosotros ahora lo que tenemos muy claro es que no somos subalternos de ningún partido, los acuerdos serán postelectorales.

Han tenido problemas con las salidas: en la Diputación de Alicante se fueron los dos representantes del partido, se han ido cinco diputados en las Corts, el que fuera candidato en 2019 y primer síndic, la segunda síndica. ¿Qué ha pasado legislatura convulsa?

A cada cual le retratan sus actos y no tengo más que valorar, sino pensar en esos valientes y esas personas que suman y que nos representarán en más de 80 ayuntamientos.

Las encuestas, sin embargo, no son del todo buenas, ¿Cómo se les puede dar la vuelta?

Hay una tendencia al alza, se ve desde que tomamos la dirección del partido y hacemos una lectura positiva. Todavía nos queda un mes para seguir trabajando y mostrando un proyecto diferenciador que representa la modernización y el progreso para todos los valencianos.

¿A Ciudadanos se le van a hacer largos o cortos los 30 días que quedan de campaña?

Estamos muy ilusionados con esta campaña, me levanto cada día pensando en ese 28 de mayo que supondrá un verdadero cambio para España desde los territorios. Son 30 días de trabajo que no acaban aquí, el 29 de mayo seguiremos construyendo el proyecto de centro liberal que necesitan los valencianos y españoles.

Habla de impulsarse desde los territorios, ¿ha cambiado perspectiva de Ciudadanos de un líder estatal a tener fuerza autonómico?

Que la portavoz política sea una líder territorial es un indicador del peso que le damos a los territorios. Es cierto que nosotros tenemos un mensaje coherente para todas las comunidades autónomas, no hacemos como el PP o el PSOE de ir cambiando el discurso según dónde gobiernan o dónde están en la oposición, que defendemos armonizar la sanidad y que no haya ciudadanos de primera, de segunda y de tercera según dónde vivan, pero es verdad que eso no contraviene a saber que cada territorio tiene sus especificidades que se tienen que respetar.

¿Por ejemplo, los pactos?

Sí, les daremos libertad, cada territorio sabe qué pactos son los que mejor les conviene.

¿Qué papel tiene Comunitat Valenciana para la reconfiguración de Ciudadanos?

La Comunitat Valenciana es preferente, es un laboratorio de ese tripartido del Partido Socialista con populistas y nacionalistas y nosotros defendemos el liberalismo que es contrario a ese nacionalismo. En Baleares también luchamos para que ese nacionalismo excluyente y su retroceso no sigan gobernando porque no son lo mejor para la Comunitat Valenciana ni para Baleares.

Sobre cuestiones comunes, ¿aplicará Ciudadanos la ley de Vivienda en las autonomías donde gobierne?

Esta ley es una ley nefasta, es simplemente un parche de este Gobierno que no ha sabido poner en marcha políticas de vivienda viables y ahora tiene que caer en el intervencionismo, en recetas fallidas. Ya se ha visto que en Barcelona se ha prohibido el alquiler vacacional, pero en cambio los precios de la vivienda suben y no hay oferta. Sabemos que el intervencionismo no es la solución y nosotros llevamos 30 medidas de plan de choque para facilitar el acceso a la vivienda a las clases medias y a los jóvenes; es un problema de muchas comunidades autónomas, pero que en la Comunitat Valenciana y Baleares comparten especialmente.

¿Qué proponen?

Hay que poner encima de la mesa medidas sensatas. Nosotros proponemos que los jóvenes puedan pedir un adelanto de la pensión para poder adquirir la vivienda y garantizarse un proyecto de vida. También llevamos medidas de alivio fiscal, bonificaciones y deducciones por el alquiler o la eliminación del impuesto de transmisiones para los menores de 35 años así como medidas que fomentan la colaboración público-privada para construir viviendas.

¿Es necesario reformar el sistema financiación?

Sí, por supuesto, está obsoleto, hay autonomías como la Comunitat Valenciana donde es injusto, la financiación para sanidad, educación o política social no puede ser diferente.

¿A favor de aprobar una tasa turística?

No estamos de acuerdo; en Baleares lleva varios años, al principio se llamaba ecotasa, pero se destina para cuadrar las cuentas. Espero que no se imponga en la Comunitat Valenciana. Es un impuesto que grava al turismo y que como liberales no podemos estar de acuerdo. Sirve solo para cuadrar las cuentas, no protege el medio ambiente.