"Orange Market trabajó en el PP y la Generalitat porque lo decidió el presidente"

Máxima expectación ante la declaración de dos estrechos colaboradores de Francisco Camps durante sus ocho años al frente de la Generalitat (2003-2011): la exconsellera y expresidenta de las Corts Valencianes, Milagrosa Martínez; y el exsecretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Ricardo Costa. Ambos con condenas por otras piezas de la trama Gürtel que han corrido distinta suerte: Milagrosa Martínez cumplió casi cuatro años y medio de cárcel tras ser condenada a nueve años por el trato de favor a la trama Gürtel en la Conselleria de Turismo y desde 2018 había guardado silencio. Costa logró en 2019 esquivar el ingreso en prisión tras ser condenado a cuatro años de cárcel, tras decidir colaborar con la Fiscalía Anticorrupción durante el juicio por delito electoral cometido por los dirigentes del PPCV en las elecciones de 2007 y 2008.

Milagrosa Martínez declaró que «la única directriz que me dio el presidente [en rerefencia a Francisco Camps] fue potenciar el turismo de la Comunitat Valenciana y por eso mismo creó la conselleria». Aunque en su declaración a favor de Camps deslizó una carga de profundidad hacía dos destacadas colaboradoras campsistas. «No recibí instrucciones para declinar contrataciones a determinadas empresas. Todo lo que hice y se firmó fue con el visto bueno de la subsecretaria, Isabel Villalonga y de Ana Brusola, como no podía ser de otra forma», aseguró Martínez. Villalonga y Brusola formaron durante años parte del núcleo duro de Francisco Camps y fueron las ideólogas de la reestructuración del segundo escalón del Consell que acometió el expresidente.

Ricardo Costa también desveló durante su declaración una conversación con Milagrosa Martínez antes de que ingresara en prisión por la condena de la pieza de Fitur de la Gürtel. «Me dijo: ‘Unos se quedan en la universidad [supuestamente en alusión a Camps] y a otros que les ordenaron adjudicar se van a la cárcel [supuestamente en referencia a ella misma]», declaró Costa. También añadió que Martínez le trasladó que ella «conoció a Orange Market a través de Presidencia y que es Presidencia quien de forma sucinta planteaba que se tenía que ir haciendo con Orange Market».

Una tesis que Milagrosa Martínez no refrendó en su comparecencia por videoconferencia desde Novelda pero que Ricardo Costa desgranó durante sus dos más de dos horas de declaración. Es la «verdad» que defiende desde el 28 de enero de 2018 cuando decidió colaborar con la justicia a pesar de «las presiones familiares, profesionales o anímicas» que hoy ha asegurado que recibió.

Costa ratificó que Álvaro Pérez «El Bigotes» vino a trabajar a la Comunitat Valenciana por invitación expresa de Francisco Camps. «En una cena en Alicante, en 2003, no recuerdo dónde, Álvaro Pérez me dijo que iba a venir a Valencia porque se lo había pedido el presidente. No me pareció extraño en absoluto», explicó. De hecho Costa asegura que conocía a Pérez desde que éste organizaba actos del PP nacional y cuando organizó el acto de presentación de Camps como candidato en 2002. "En 2005 ya establezco una relación profesional con él. Pérez organizó los actos de partido del año 2002 a 2008». Y con él mantuvo una relación «profesional que se transformó en más personal y que, a raíz de los acontecimientos que pasaron, cambió», admitió.

«Es obvio que en València Orange Market hacia todos los actos del PP porque lo decidía el presidente. Y que también trabajaba para la Generalitat. Ese ofrecimiento de abrir empresa de eventos vendría linkado con todo lo que posteriormente fue realizado», aseguró sobre el salto de Orange Market a la Generalitat de la que logró casi quince millones de euros en contratos públicos de 2004 a 2008."En presentaciones directas a un miembro de la administración no tengo constancia de que fuera él [Francisco Camps] quien lo presentara. Tengo constancia por el señor Perez y por otras personas que el presidente así lo había decidido".

La confianza de Francisco Camps con Álvaro Pérez era total. «Me gustaría que esto lo hiciera Álvaro», asegura Costa que le trasladó en más de una ocasión. También reveló que Víctor Campos, exvicepresidente del Consell y exsecretario general del PPCV, condenado en la pieza de los trajes, le confirmó, cuando planteó que fuera otra empresa la que hiciera los actos del partido, que «las instrucciones que tenia es que los actos del partido los hiciera Álvaro Pérez. La prestación del servicio era buena, muy buena». Y Camps se involucraba en decisiones "de imagen", en contra de lo que declaró durante su comparecencia en esta causa. "Camps intervenía. Sí, se preocupaba los escenarios, la escenografía. No entraba en llenar los actos, pero en las cuestiones de imagen intervenía".

La estrecha relación entre Orange Market (la representante de la trama Gürtel en la Comunitat Valenciana) no se interrumpió a pesar de la publicación de un reportaje en Interviu sobre "las peligrosas amistades de Alejandro Agag, que relataba la amistad entre la trama Gürtel y el yerno de José María Aznar. "¿Se cerró la contratación? Siguieron contratando?", preguntó la Fiscal Anticorrupción a Ricardo Costa. "En absoluto. Seguimos contratando hasta 2008. Cuando el PP nacional venia a València, obviamente estaba Álvaro Pérez. Yo nunca recibí la menor indicación. Había conocimiento de que se trabajaba con Álvaro Pérez. Recuerdo una cena en el restaurante de un hotel, previa al congreso del PP de 2008, a la que asistimos Camps, yo y cargos nacionales, en la que planteamos que el señor Pérez organizara ese congreso".

De ahí que la relación entre El Bigotes y Camps fuera «de amistad y confianza» entre ambos y sus familias, admitió Costa a preguntas de la Fiscal Anticorrupción. De hecho, aseguró, «fue Pérez quien me presentó a la mujer de Camps», declaró Costa. Para reforzar esta idea, Costa señaló que "Pérez, Camps y yo hemos estado solos en varias ocasiones. Hablando de forma distendida. Celebrando que había salido algo bien. En las reuniones de actos importantes Álvaro [Pérez] participaba y exponía cómo hacer las cosas. Y en esas reuniones había relación cruzada sobre actos de la administración pública. Como el evento de los barcos... La Volvo Ocean Race y el Open de Tenis (adjudicaciones a la trama Gürtel que se dirimen en este juicio). Eran comunicaciones sobre cómo iba la organización. No me pareció extraño porque [Álvaro Pérez] era persona de confianza del partido y del presidente y hacia actos con la administracion pública".

La colaboración entre el PP y Orange Market derivó en una deuda que, en 2007, después de las elecciones municipales y autonómicas «alcanzó el millón de euros». Y provocó que el PP recurriera a las «facturas falsas» con nueve empresarios a cambio de adjudicaciones en la Generalitat, según la pieza de la Gürtel del delito electoral. Unas trampas de las que Camps era consciente. «Cuando Álvaro Pérez se quejaba de que tenía problemas de liquidez yo le decía que ya sabía con quien tenía que hablar: con el señor [Vicente] Rambla y el señor [Francisco] Camps». "En 2005 se me traslada una vía de financiación que tiene el PP: con aportaciones de dinero en efectivo por empresarios. No me dicen nombres. Yo acepté encargarme de eso y lo he reconocido. Me llamaban cuando algún empresario daba dinero y yo pagaba deuda". Costa, como ya declaró en anteriores ocasiones, asegura que trasladó esta práctica ilegal a la dirección nacional del PP. "Me dicen que traslade esa prohibición al señor Camps, que sabía de ese procedimiento. Y yo digo que no entro en eso".

En eso momento, Víctor Campos, exvicepresidente del Consell y exsecretario del PPCV, anuncia su retirada de la política activa. Campos iba a ser susituido por Vicente Rambla. Pero los responsables de Orange Market, que debían organizar la "financiación en B" para cobrar la deuda electoral "no estaban cómodos con la interlocución con Rambla. Llamé al presidente [Camps] para comunicarle que había discrepancias con el interlocutor. Y que en la emisión de facturas no iba a participar. El presidente me dijo que era la única forma de pagar esa deuda y que tenían que hablar con el señor Rambla" (que fue absuelto en la pieza de la trama Gürtel sobre el delito electoral).

La Fiscal Anticorrupción llegó a solicitar la audición de una grabación policial en la que Ricardo Costa habla con Álvaro Pérez tras las detenciones y registros decretadas por el juez Baltasar Garzón el 6 de febrero de 2009. "Habla con el jefe y dile que estoy tranquilo", se escucha en la grabación decir a Álvaro Pérez, en shock y sollozando. "¿Quién era el jefe?", se interesó la Fiscal Anticorrupción. "El jefe era el señor Camps, con el que tenía que hablar", declarño sin dudarlo el exsecretario del PPCV, Ricardo Costa.

Interrogatorio del abogado de Camps

Costa confirmó, a preguntas del letrado de Camps, que El Bigotes "tenía mucha cercanía con Álvaro Pérez. Yo he comido con ellos en el Palau [de la Generalitat], Hemos comido sandwiches. Y hablaban de sus relaciones. Aunque si me pide que le detalle las comidas o reuniones que el señor Camps ha mantenido con Álvaro Pérez desde 2005 a 2008 no lo puedo hacer". El exsecretario general también admitió que no fue testigo directo de que Camps diera instrucciones directas para contratar con Orange Market. "No tengo conocimiento sobre adjudicaciones públicas. Y menos a ese nivel de directora general de la señora Ibars", aseguró en referencia al juicio del estand de grandes eventos de Fitur 2009, por el que se acusa a Francisco Camps.

"¿Recibió quejas de que la administración no contrata con él?", insistió el letrado del exjefe del Consell. "Si -respondió Costa-. Quejas de que no se contrataba lo suficiente con él. Quería mas. Y la segunda queja es que lo que se le contrataba no se le pagaba".

«¿Conocía usted la orden de Camps de no contratar con Orange Market en Presidencia?, según declaró Nuria Romeral» se interesó el abogado de Camps, que protagonizó un bronco interrogatorio a Costa, que le valió varios toques de atención del presidente del tribunal. «No le hicieron mucho caso, porque tuvo mucha contratación, entre ellos Fitur 2009. Y lo que yo tengo entendido es que había que contratar con Orange Market». «Gracias por su esfuerzo incriminatorio», le contestó el abogado de Camps, lo que le valió la segunda reprimenda del día del presidente del tribunal de la Audiencia Nacional, José Antonio Mora Alarcón.