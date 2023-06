Los 64 testigos de Camps y las declaraciones de peritos retrasan a septiembre el juicio de la Gürtel

El último juicio de la trama valenciana de la Gürtel debería haber finalizado el pasado 23 de mayo, según la primera previsión acordada entre las acusaciones y defensas con la sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. La falta de salas para un juicio con tantos acusados (26 personas físicas más siete empresas de la trama Gürtel como responsables civiles), la huelga de funcionarios y la petición de las defensas de retrasar el inicio de las vistas provocó que el juicio ya comenzara con demoras. Las suspensiones y paréntesis han sido contínuas desde el pasado mes de enero lo que ha provocado un auténtico quebradero de cabeza a los abogados de los 26 acusados, valencianos en su gran mayoría.

La huelga de funcionarios de justicia ya dio la puntilla al calendario inicial del juicio que inicialmente se demoró al 27 de junio, según una providencia del tribunal del 26 de abril. Otra diligencia de ordenación del 4 de mayo retrasó las sesiones al 31 de julio. Y en la última sesión celebrada el pasado jueves 22 de junio, el presidente del tribunal, el magistrado valenciano José Antonio Mora Alarcón, avisó a las acusaciones y las defensas que el juicio se retomaría al volver de vacaciones a partir del 19 de septiembre y hasta el 20 de octubre. En unas fechas ya cerradas que comunicarían en breve a las partes.

La sesiones del juicio se estirarán así como el chicle a lo largo de diez meses, desde enero a octubre, que incluyen el mes de agosto que es inhábil a efectos de plazos. La decisión ha causado sorpresa entre las defensas de los acusados consultados por Levante-EMV, que no aciertan a entender por qué se planifican las sesiones pendientes con varias semanas de parentesis. Como sucede desde finales de junio y principios de julio. La próxima semana estaba previsto que se celebrara sesión el 26 y 27 de junio. La renuncia a los testigos previstos para el próximo lunes, a excepción de Mateo Castellá, exdirector general de Deportes que se pasó al martes 27, deja en una única sesión el juicio de la Gürtel para la próxima semana. Las vistas, además, no se re retoman hasta el próximo 17 de julio, por lo que el juicio de la Gürtel valenciana afronta un parentesis de dos semanas en blanco y nueve sesiones previstas entre el 17 y el 31 de julio.

Serán dos semanas intensas en las que desfilarán los testigos propuestos por el exconseller de Sanidad Luis Rosado, cuatro exdirectivos o cargos de confianza que están siendo juzgados y, sobre todo, los citados por el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps. Según la diligencia de ordenación notificada ayer a las partes, el exjefe del Consell prevé citar a declarar a un total de 64 testigos. Aunque la diligencia de ordenación traslada a las partes para que "manifiesten si mantienen o renuncian a dichos testigos" que ascienden a 71 en total.

Entre los 64 testigos propuestos por Camps aparecen el vicepresidente del Consell, Gerardo Camps, técnicos y cargos intermedios del Consell y, sorprendentemente, algunos de los condenados en la primera pieza de la Gürtel que juzgó un tribunal profesional, la de Fitur, que concluyó con dos absueltos y 11 condenados por amañar 5,6 millones en contratos con la Conselleria de Turismo.