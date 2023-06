El colegio Sagrado Corazón Esclavas de Jesús, en València, recibe dinero público del concierto educativo. Mejor dicho, lo recibe una fundación que gestiona el colegio, y que debe pagar el alquiler de las instalaciones a la congregación religiosa propietaria del edificio. Sobra decir que, en realidad, fundación y congregación son lo mismo, pero de esa manera gran parte del dinero público de los contribuyentes se va en financiar directamente una agrupación religiosa.

Es un ejemplo de muchos que se narran en el libro "El negoci de les aules: L'ensenyament privat i concertat al País Valencià", escrito por Moisés Pérez, periodista de investigación de El Temps. Pérez hace un striptease a la concertada y mira debajo de las alfombras de los colegios religiosos para destapar el crecimiento de estas opciones educativas y los intereses económicos e ideológicos de sus responsables.

Lo primero que muestra es que el dinero público va, en muchas ocasiones, a financiar directamente a la Iglesia Católica y sus congregaciones. La principal vía de trasvase son las fundaciones según explica Pérez en el libro, pero llegar a esa información no ha sido nada fácil. "Hay una opacidad tremenda que no debería porque estamos hablando de dinero de la administración. Una familia puede ver fácilmente en la web de Conselleria de Educación cuánto dinero público recibe el colegio público al que van sus hijos, pero no ocurre lo mismo con los concertados, es muy difícil saberlo", explica Pérez.

Se ha dado de bruces incluso con la administración. "Para el libro reclamé informes de intervención que suele hacer conselleria en los centros, y había ciertas reticencias a hacer públicos algunos, fueron meses hasta acceder a ellos. A esto hay que sumar que "las entidades religiosas no están obligadas a rendir cuentas por ley, y es muy difícil saber si ganan dinero o no con estas actividades".

Los soldados de la concertada

Los intereses de la escuela privada y concertada religiosa no solo son económicos, sino que también los hay ideológicos. "La escuela ha sido el principal campo de penetración social de la iglesia durante siglos en España, no es de extrañar que quieran seguir manteniéndolo. Pero ahora además también es una de sus principales vías de financiación. Se juegan mucho con la educación", explica Pérez.

El libro desglosa en un capítulo a "los soldados de la concertada", figuras que van variando con el tiempo y que intentan influir en los partidos políticos para defender este modelo educativo. "La actual diputada de Vox, Julia Llopis, es un ejemplo. Antes era regidora de Acción Social en el ayuntamiento de Alicante, pero venía de la junta de Gobierno nacional de Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (Concapa), que aboga por la escuela concertada

Para Pérez, es importante poner encima de la mesa que estas figuras "no son actores neutrales, tienen unos intereses ideológicos claros y hacen lobby". En algunos casos, estos intereses están vinculados incluso con los de la extrema derecha. Es el caso del presidente de la Federación Católica de Padres de Alumnos de València, Vicente Morro. Detrás de esta fachada aparentemente neutra se esconde una adscripción ultraconservadora.

Morro es también delegado del ultracatólico Foro de la Familia Valenciana y exvicepresidente de la antiabortista Asociación Valenciana para la Defensa de la Vida, según apunta Pérez, "se ha caracterizado por un activismo contra la denominada 'ideología de género', término empleado por los sectores conversadores para mencionar al feminismo y el colectivo lgtbi":

Libertad de elección corrompida

Un mantra de la derecha y de los defensores de la escuela concertada es el de la libertad de elección de enseñanza. Sin embargo, Pérez critica que "la libertad de elección está corrompida, a menudo son las escuelas las que eligen a las familias, y no al revés".

Esto lo demuestra también con datos. A penas un 8 % del alumnado de los concertados religiosos viene de clases sociales desfavorecidas, mientras que el 80 % del alumnado de origen migrante valenciano acude a la red de escuelas públicas. En resumen, la concertada aplica un filtro de renta y de origen a su alumnado, pese a que está financiada íntegramente con fondos públicos.

Otro tema que destapa Pérez es el de las cuotas que cobran muchos de estos colegios a las familias, a pesar de estar prohibidas por ley. En concreto, 9 de cada 10 colegios las cobran, "esto actúa también como filtro para las familias de clases bajas que no pueden afrontar las cuotas".