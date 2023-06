"Cuando la extrema derecha dice que abrir fosas es abrir heridas, nosotros decimos que es todo lo contrario. Una fosa cerrada es una herida abierta. Y este país sangra por los cuatro puntos cardinales". Son declaraciones de Pedro Luis Alonso, vicepresidente de la plataforma de familiares de represaliados por el franquismo en el cementerio de Paterna, una asociación que agrupa a 700 familias y donde fusilaron a 2.238 personas.

Un total de 38 asociaciones agrupadas en la Coordinadora de Asociaciones de Memoria Democrática, pero también feministas y sindicatos han anunciado una concentración el próximo viernes 30 en la plaza de la Mare de Deu a las 19 horas, para reclamar que el futuro gobierno PP-Vox, no pase la tijera en términos de memoria histórica en la Comunitat Valenciana.

Les va la vida en ello. "La primera saca de republicanos a Paterna fue en 1939. Eso quieren decir que la mayoría de los hijos ya tienen 90 años. Nos está pasando, y cada vez más, que cuando por fin logramos la ansiada identificación, el hijo o hija ha faltado, o ya no está en condiciones para disfrutarlo. No nos podemos permitir que se pare este proceso", denuncia Alonso.

Miedo fundado

Las asociaciones explican que todavía no se han sentado a hablar con los futuros partidos de Gobierno, pero que el miedo no es infundado. "El anterior Gobierno de Rajoy (PP), no derogó la ley de memoria democrática, pero en su lugar la dejó a presupuesto cero, y se jactaba de ello públicamente", denuncia la coordinadora feminista.

Para estas asociaciones es importantísimo que la ley de memoria democrática siga viva. "Hay que seguir hablando de lo que sucedió. De Queipo de Llano animando a violar a las mujeres de los rojos. Aunque sea doloroso hay que hablarlo para que no se vuelva a repetir. Pedimos verdad, justicia, reparación y no repetición", reivindica la coordinadora feminista.

El principal problema, a su juicio, es que "los discursos de odio están creciendo como setas, y ante eso hay que plantarse y no dar ni un paso atrás", reivindican. Los familiares de represaliados en las fosas tienen miedo de que se pare el proceso iniciado en 2016 por la Diputación de València y continuado con la Conselleria de Memoria Democrática. "En estos momentos tenemos exhumaciones en Gandía, Alzira, Castelló, Alicante, y quedan al menos 242 más en Paterna. Se acaba de poner en marcha esta legislatura un banco de ADN gracias a la empresa Fisabio. Son noticias muy importantes y no queremos que se paren en mitad del proceso", explica.

Alonso ha añadido que "los familiares tenemos miedo de que se entorpezcan todas esas acciones que ya están en marcha". Para el vicepresidente de la coordinadora de familias de represaliados "las víctimas son víctimas, y no importa la ideología. No acabamos de comprender el afán de impedir que recuperemos a nuestros familiares. Lo único que queremos es enterrarlos en sus pueblos, con su mujer, o al lado de sus hijos. Solo eso", reivindica.

Derogar la ley

En la concentración también han estado presentes los sindicatos Intersindical, CNT y CC OO. Beatriu Cardona, portavoz de Intersindical, ha recordado que "Vox ha repetido por activa y por pasiva que quería derogar la ley de memoria democrática al llegar al Gobierno, que lo único que hace es restaurar la dignidad de las víctimas".

Cardona ha recordado también la amenaza de derogar la ley de violencia de género y ha especificado que "tendremos que salir a la calle a reclamar derechos que ya pensábamos que estaban consolidados", y ha animado a la participación ciudadana en la concentración.

Cardona ha recordado -haciendo referencia a las publicaciones en redes del futuro vicepresidente Vicente Barrera- que "la intransigencia está en los que niegan que Franco diera un golpe de estado en España, o que se vanaglorian de que sus familiares hayan ganado una guerra. Intransigencia también es negar la violencia machista que sufren las mujeres por el simple hecho de ser mujeres", denuncia la líder de Intersindical