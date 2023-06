Un exasesor deriva en la consellera Trini Miró el contrato de la Gürtel por el que se acusa a Camps

El asesor de Presidencia de la Generalitat de 2003 a 2008 y director general de Deportes de 2008 a 2015, Mateo Castellá, declaró ayer como testigo en el juicio de los contratos menores de la trama Gürtel, a petición de la defensa de David Serra, también exdirector general de Deportes y exsecretario autonómico de Cultura. El testimonio de Castellá sirvió para apuntalar las versiones de dos de los acusados en esta causa, David Serra y Francisco Camps, que se desmarcan de los contratos con la trama Gürtel además de contrarrestar la declaración de Ricardo Costa (que los incrimina).

En respuesta al abogado de Serra, Castellá confirmó que las facturas pagadas por David Serra a empresas de la trama por valor de 93.236 euros se abonaron desde la dirección general pero «la contratación correspondía a la conselleria», aseguró sobre las facturas del Open de Tenis de 2006 y 2007 por las que se acusa a Serra. Castellá no estaba aún en la Conselleria de Cultura y Deportes pero sí elaboró un informe aportado a la causa sobre estos pagos.

Aunque su declaración para exculpar a Serra podría convertirse en un boomerang para otros acusados. «Son los consellers quienes dan las órdenes. De la ejecución política se encargan los gabinetes de la conselleria. Según la temática se pagaba en una dirección general u otra». De ahí que sobre el estand de grandes eventos o proyectos de Fitur 2009, por el que se acusa al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y Dora Ibars, exdirectora de Relaciones Institucionales, Mateo Castellá derivo la responsabilidad hacia «la conselleria».

«Para los estands de Fitur nosotros pagábamos pero los promovía la conselleria dirigida por Trini Miró (2007-2011) y Lola Johnson (2011-2012)», señaló aunque estos últimos años no están en cuestión. «En enero de 2009 la conselleria [dirigida por Trini Miró] contrató todo, se encargaba de esa parte. Se hizo toda la contratación desde el gabinete de la consellera, desde la presidencia del Consell Valencià de l’Esport» que recaía en la titular de Cultura, aseguró el exdirector general de Deportes.

Castellá también fue el responsable de la agenda de Francisco Camps y de supervisar los actos a los que acudía como presidente de la Generalitat y del PP desde 2003 hasta 2008. Como responsable de la agenda del presidente de la Generalitat Francisco Camps, Castellá explicó que "para ver la acción política [de Camps] me tocaba clasificar, porque soy un poco friki de clasificar y de las estadísticas, cuantos actos organizábamos o asistíamos de economía, medio ambiente, actos sindicales… Para trámite interno del president o incluso se facilitó a la prensa". Por tanto, tenía constancia de quien se reunía en todo momento con el presidente de la Generalitat. Y, si se producía en el Palau de la Generalitat, debía pasar un "control de accesos, registros, cámaras..."

Así que preguntado por si conocía a Ricardo Costa y si acudía habitualmente al Palau de la Generalitat, Mateo Castellá declaró que Costa "en actos institucionales sí que estaba [como el 9 d'Octubre]. Pero en reuniones privadas no recuerdo ninguna reunión". El abogado de Camps insistió para marcar aún más distancia entre Camps y Costa. "¿No recuerda ninguna reunión no institucional?", le preguntó. A lo que Castellá contestó que "ni en el Palau ni fuera del Palau de la Generalitat. Mas que las veces que se saludaron en actos institucionales no habia reunión particular o personal [entre Camps y Costa]. No recuerdo ninguna".

Tampoco recordaba Mateo Castellá ninguna comida de Costa con Camps. "En el Palau no. Más allá del picoteo en el 9 d’octubre. En las reuniones que habia no recuerdo acceso de él[de Costa], no recuerdo reunion privada o particular. Igual alguna con Ignasi Pla", ha declarado el asesor del presidente de la Generalitat de 2003 a 2008. Su memoria tampoco conservaba recuerdos de ninguna reunión entre Francisco Camps, Ricardo Costa y Álvaro Pérez. "No recuerdo ninguna reunión entre los tres. Ni con Ricardo, ni dentro ni fuera del Palau". Y ha añadido que cuando estalló el caso Gürtel [el 6 de febrero de 2009] "Nos pusimos a revisar y no teniamos constancia de nada. Era un personaje que no pasaba desapercibido. En 2009 repasé la agenda y, viendo los datos que tenia, y no tenia nada de él", aseguró en referencia a Álvaro Pérez "El Bigotes".

También señaló que una reunión entre los tres en el Salón Dorado del Palau (como declaró Costa) resulta "imposible. Es como montar una mesa en un campo de futbol. No tiene sentido. Alguna audiencia para actos institucionales sí se ha organizado allí. Era como la casa gran. Era para actos mas solemnidad. No hubo niguna comida en el salón dorado. No tiene ningun sentido". Y para remachar, el abogado del expresidente de la Generalitat le preguntó si "Camps le dijo que Álvaro Pérez era su amigo" A lo que Mateo Castellá ha respondido que "conocía a los amigos del president porque iban algun acto de la America’s Cup [de la que él fue comisionado de la Generalitat]. Los veía y me hacían preguntas. Era gente totalmente distinta. Álvaro Pérez es un personaje muy pinteresco. Los amigos del presidente es gente bastante mas discreta. No tienen nada que ver con él".