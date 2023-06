Día relevante en el último juicio de la trama valenciana de la Gürtel. Han declarado como testigos de la Fiscalía Anticorrupción dos antiguos colaboradores del presidente de la Generalitat de 2003 a 2011, Francisco Camps: el exsecretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) Ricardo Costa y la exconsellera de Turismo y expresidenta de las Corts, Milagrosa Martínez. Los dos acumulan condenas por otras dos piezas de la trama Gürtel. Milagrosa Martinez fue condenada a nueve años de cárcel por el trato de favor a Orange Market y las empresas de Francisco Correa entre 2004 y 2007. Y ha pasado cuatro años y medio en la cárcel. Martínez ha respaldado a Francisco Camps y ha declarado que sólo recibió indicaciones de él respecto a impulsar el turismo de la Comunitat Valenciana. Ninguna indicación respecto a la contratación con las empresas de Francisco Correa.

Todo lo contrario a la declaración de Ricardo Costa, exsecretario general del PPCV, quien ya propició con su declaración que esta pieza se reabriera en 2018 para investigar a Francisco Camps por su relación con la trama Gürtel, años después de que ambos fueran absueltos en el juicio de los trajes, el primero que se celebró de la trama Gürtel por el procedimiento del jurado.

Costa se ha ratificado en sus declaraciones en las que confirma la financiación ilegal del PPCV (con sentencia firme) y ha ratificado que Álvaro Pérez vino a trabajar a la Comunitat Valenciana por invitación expresa de Francisco Camps, a partir de 2003. "En una cena en Alicante, en 2003. Álvaro Pérez me dijo que iba a venir a Valencia porque se lo había pedido el presidente. No me pareció extraño en absoluto. En 2005 ya establezco una relación profesional con él. Y él organizó los actos de partido del año 2002 a 2008".

Sobre los actos en el partido, Costa ha declarado que "es obvio que [Álvaro Pérez] en Valencia hacia todos los actos del PP porque lo decidía el presidente [Francisco Camps]. Y que trabajaba para la Generalitat. Ese ofrecimiento de abrir empresa de eventos [Orange Market] vendría linkado con todo lo que posteriormente fue realizado".

Costa ha declarado que llegó a plantear que fuera otra empresa la que organizara los actos del Partido Popular pero que Camps le decía: "Esto quiero que me lo haga Álvaro", en referencia a Álvaro Pérez "El Bigotes". Costa ha añadido que "yo tenia relación personal muy buena con Víctor Campos. No es que hicieran las cosas mal pero me extrañaba que solo hicieran ellos los actos del partido. Pero Campos me dijo que las instrucciones que tenia es que los actos del partido los hiciera Alvaro pérez. La prestación del servicio era buena, muy buena".