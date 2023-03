Alicia de Miguel y David Serra se desmarcan de la Gürtel tras adjudicarle 173.350 euros en contratos menores

Dos antiguos pesos pesados del Partido Popular, actualmente alejados de la política, marcaron ayer distancias con la trama Gürtel y de sus principales protagonistas, como Álvaro Pérez «El Bigotes». A pesar de que ambos les adjudicaron 173.350 euros en contratos convenientemente fraccionados en facturas menores a 12.000 euros, con el que suscribieron seis contratos entre 2005 y 2007.

La primera en declarar ayer en el juicio de la última pieza valenciana de la trama Gürtel fue Alicia de Miguel, consellera de Bienestar Social (2003-2007) durante el primer gobierno de Francisco Camps y portavoz del Consell de Eduardo Zaplana (2000-2003). De Miguel negó que contratara a Álvaro Pérez «El Bigotes» de Orange Market para congraciarse con Camps debido a su adscripción zaplanista, como ha declarado su jefe de gabinete en este mismo juicio. Y que su objetivo fuera que Pérez hablara bien de ella y su trabajo en Bienestar Social a Ricardo Costa (secretario general del PP) y a Francisco Camps, presidente del PP y de la Generalitat en 2007.

«Es penoso, un chiste. Como si Álvaro Pérez tuviera capacidad de formación de [Gobierno]… Es ridículo, absurdo, una tontería, una bobada que no tiene nombre. A mi [Ricardo] Costa no me aportaba nada porque yo no tenía cargo en el partido. Y Costa era del partido y no tenia capacidad de hacer todo eso», ha asegurado, en rerefencia a la presunta «influencia» de Pérez en Costa y Camps. También negó haber tratado con Camps esta contratación. «Nunca. Con Camps yo hablaba de las políticas sociales del gobierno valenciano», aseguró en respuesta a su abogada, Asunción Quinzá.

La exconsellera también se desmarcó de la gestión y seguimiento de los tres contratos que adjudicó a Orange Market y del resto que impulsó su departamento. «No sé nada. Yo nunca vi una factura. No sé nada de esas facturas ni de ninguna. No tengo ni idea de facturas, ni de contratación. No me ocupaba ni treinta segundos, porque no era mi competencia».

David Serra, exsecretario autonómico de Deportes sí se ocupaba de las facturas, pero se escudó en que fueron contratados por la empresa privada organizadora de los tres Open de Tenis en los que su departamento pagó 93.236 euros, porque "me lo ordenó el conseller" (Alejandro Font de Mora, al que no citó). «¿No nos hemos equivocado investigándole a usted?», le preguntó la Fiscal Anticorrupción. De Álvaro Pérez aseguró que «no se fiaba» y que acudió a su boda pese a que «no sabía por qué estaba allí». Serra ya fue condenado en la pieza de la trama Gürtel por el delito electoral en las elecciones de 2007 y 2008 en las que el PP se financió con aportaciones de casi una docena de empresarios de obra púiblica.