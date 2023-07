"Todos los esfuerzos han sido absolutamente infructuosos", con esas palabras el líder de Ens Uneix, Jorge Rodríguez, ha anunciado la ruptura de las negociaciones entre su formación y el PSPV para llegar a un acuerdo para gobernar la Diputación de Valencia. El voto de los de la Vall d'Albaida es clave para desequilibrar el empate entre la derecha y la izquierda en el pleno y, de momento, Rodríguez mantiene esa igualdad anunciando que su representante en el pleno se votará a sí mismo.

Así lo ha anunciado el alcalde de Ontinyent y líder del partido, Jorge Rodríguez, que ha animado a Compromís y PSPV a apoyar como presidenta a su "candidata progresista" para deshacer el "empate" entre ambos bloques. El PP cuenta con 13 diputados y Vox con dos, mientras que el PSPV obtuvo 12 y Compromís, tres. Por tanto, ambos bloques suman quince escaños, lo que hace decisivo el voto de Natàlia Enguix.

Rodríguez ha señalado que "todos los esfuerzos" que se han realizado estas semanas han sido "infructuosos" y en el caso del PP ha señalado que sería necesario sumar los votos de Vox al de Ens Uneix para hacer presidente a Mompó, algo "absolutamente inasumible" para su partido.

Por lo que respecta al PSPV, que "en principio resultaría más sencillo" (ya que Jorge Rodríguez fue presidente socialista hasta su dimisión por el caso Alquería, del que ha sido absuelto), ha dicho que "dificultaría mucho la relación con la Generalitat" que será del PP. Además, ha subrayado que tienen "muchas dudas" de que cuando hablan con el PSPV lo hagan con quien "de verdad tiene voz" en este partido.

Pese ha que reseñado "todos los esfuerzos" realizados por el candidato socialista, Carlos Fernández Bielsa, y su equipo negociador, no sabe "hasta qué punto puede mantener los compromisos que asuma con la comarca" ya que "parece que no cuenta con el apoyo del partido". "La ejecutiva nacional (la autonómica que dirige Ximo Puig) no quiere que Bielsa sea presidente", ha llegado a decir. "No nos podemos fiar de la palabra de un candidato al que boicotean y puentean sus propios compañeros", ha insistido.

No obstante, ha dado margen. De hecho, ha indicado que queda una semana y que "en política no hay nada escrito". Es a este margen temporal (todavía no se sabe cuándo será el pleno de investidura) al que se aferran los socialistas para convencer a Rodríguez. "Trabajaremos hasta el último minuto con la voluntad de llegar a un acuerdo de progreso", han señalado fuentes de la formación del puño y la rosa.

¿Qué ocurriría si Ens Uneix se vota a sí mismo? La presidencia de la diputación no se elige exactamente igual que un ayuntamiento. Hay una primera votación en la que solo gobernaría quien lograse una mayoría absoluta, es decir, 16 votos, algo que, sin Ens Uneix no tendrían ni PSPV ni PP. Ahí se habilitaría una segunda votación en la que, según la Loreg, "si se produjera empate en la segunda votación, éste se resolverá atribuyendo el cargo al candidato/a de la entidad política que más puestos de Diputado/a Provincial haya obtenido en la provincia". Esto es, sería para la primera fuerza, en este caso, el PP.