Ruth Merino ha asumido la cartera de la Conselleria de Hacienda, Economía y Función Pública (además de las atribuciones de Portavoz del Ejecutivo autonómico) mientras entre el público le aplaudían excompañeros de Ciudadanos como parte de su pasado y aspirantes a ser altos cargos como acompañantes del futuro inmediato que se abre en su entrada al Gobierno valenciano en un área clave, la que tendrá las llaves de la caja de la Generalitat.

El más destacado de los futuribles, Eusebio Monzó, quien apunta a formar parte de la estructura del departamento como secretario autonómico, cargo que ya conoce. "Contaré con un gran equipo, compañeros excelentes, gente que ha estado aquí antes y se ha puesto a disposición", ha indicado en su discurso dejando entrever que el núcleo de su gabinete está prácticamente diseñado, de hecho, este viernes el primer pleno del Consell designará las secretarías autonómicas, el segundo escalón.

También podría estar, aunque en un peldaño más abajo, como director general de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), José Manuel García Duarte, quien continuaría en el cargo que ocupaba con el Botànic. Presente en el acto, Duarte podría ser uno de los fichajes de Carlos Mazón en el anterior Consell, una situación que ha molestado en su partido, el PSPV, del que es militante, tanto por no haber avisado como porque, consideran, supone "hacerle el juego" al gobierno de PP y Vox.

En su primer discurso como consellera, Merino ha apelado a la "moderación", a ser "práctica" y a "dialogar mucho y llegar a acuerdos para que la incomprensión se acabe convirtiendo en comprensión". Suya será la labor de conjugar las diferentes sensibilidades del Gobierno valenciano, no solo por los dos partidos que lo conforman, con PP y Vox, sino por sus diferentes áreas, cada una con sus intereses, para elaborar los Presupuestos. "Están ya ahí", ha señalado.

La gran ausente

Sin embargo, su primera intervención ha tenido un olvido reseñable: la financiación autonómica. La reforma del modelo o la escasez de recursos por el actual, caducado desde 2014, ha sido el gran ausente en su toma de posesión, si bien, esta ha estado más marcada por lo personal que por los retos políticos y de gestión. Entre estos, sin duda, las negociaciones con el futuro Gobierno de España y el resto de autonomías para cambiar el actual sistema será uno de los principales frentes de su departamento.

Previamente, su predecesor, Arcadi España, ha definidola Conselleria de Hacienda con tres palabras: "Incomprensión, responsabilidad y pasión". "Aquí tienes una visión global, este es el corazón de la Administración", ha señalado al tiempo que le ha pedido a Merino continuar "con el estilo que tenía como síndica" en Ciudadanos, "continuar con el talante, decir lo que se piensa de forma educada". "Que Hacienda no te cambie mucho", ha indicado España que ha recibido el apoyo de quienes han sido sus altos cargos en la conselleria.

El partido Ciudadanos no solo ha aparecido en la boca del ya exconseller sino que también lo ha hecho con la presencia de excompañeros de Merino en el grupo parlamentario del que fue síndica hasta su marcha el pasado mes de enero. Entre el público se ha visto a los exdiputados autonómicos Carlos Gracia y Tony Woodwart. Este último con el guiño a un posible desembarco en este departamento por haber sido encargado de Hacienda en las Corts de su formación y estar ya desvinculado del partido, del que no fue ni en listas. No ha estado el que ha sido su homólogo en el PP, Rubén Ibáñez, quien aparecía como candidato al puesto que, finalmente, ha ocupado Merino.