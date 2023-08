Las muertes en accidentes de tráfico casi se han duplicado en julio en las carreteras de la Comunitat Valenciana con respecto al mismo mes del año pasado al aumentar de 7 a 13 el número de personas fallecidas según las estadísticas de la Dirección General de Tráfico (DGT), que muestran las muertes ocurridas en las primeras 24 horas posteriores al siniestro.

Este crecimiento de un 86 % de la mortalidad en las vías interubanas valencianas en julio contrasta con la tendencia del conjunto del Estado, donde las muertes por accidente han caído un 12 % respecto al mismo mes del año pasado. Julio de 2023 ha terminado con 115 personas fallecidas en siniestros de tráfico en España, 15 menos que en julio de 2002.

Por autonomías la Comunitat Valenciana es la segunda tras Madrid donde más han aumentado las muertes en accidente de tráfico en cifras absolutas. Madrid ha sido la comunidad que ha experimentado un mayor incremento de la siniestralidad, con 7 fallecidos más que en el mes de julio de 2022. Por el contrario, Andalucía ha sido la que más ha reducido su siniestralidad en julio con 13 fallecidos menos, seguida de Castilla y León con 11 menos.

Un fallecido más este año

En lo que llevamos de 2023, entre el 1 de enero y el 1 de agosto, han muerto en las carreteras valencianas 51 personas, una más que en el mismo periodo de tiempo de 2022. El número de accidentes ha crecido un 19 %, al pasar de 43 a 51, 8 más.

Mientras que la mortalidad en carretera cae en lo que va de año un 7 % en España, en la Comunitat Valenciana crece un 2 %

En el conjunto de España las muertes en siniestros en vías interurbanas este año son 620, 45 menos que en 2022. Por tanto, mientras que la mortalidad en carretera ha caído este año un 7 % en España, en la Comunitat Valenciana crece un 2 %. En el conjunto del país también se han reducido los accidentes un 7 %, de 610 a 568 (42 menos).

Esta estadística incluye las 11 víctimas mortales con que se ha saldado en España la Operación Especial 1 de Agosto de la Dirección General de Tráfico, dos de ellos en sendos accidentes mortales que tuvieron lugar en Riba-roja de Túria y en Xixona.

De los 11 fallecidos en otros tantos siniestros en vías interurbanas entre las 15.00 horas del viernes 28 de julio y las 00.00 horas del martes 1 de agosto, cuatro de ellos eran usuarios vulnerables, los cuatro motoristas, según datos del balance de siniestralidad de la DGT recogidos por Europa Press.

Además, dos de los accidentes mortales se han producido en autopista o autovía, mientras que los otros 9 han sido en vía convencional. Entre los siniestros han habido seis salidas de la vía y tres colisiones.

Crecen las víctimas vulnerables

A nivel estatal, si se tiene en cuenta el medio de desplazamiento, en julio el número de víctimas mortales vulnerables ha aumentado con respecto al mismo mes de 2022 con 55 fallecidos frente a los 51 del año anterior. En concreto, este mes han perdido la vida en la carretera 35 motoristas, 165 en lo que llevamos de año, lo que supone un 13 % más.

Respecto al uso de los sistemas de seguridad, 16 de los fallecidos no hacían uso del correspondiente sistema de seguridad en el momento del siniestro: 12 conductores de turismo y 1 de furgoneta no llevaban puesto el cinturón de seguridad y, además, 2 ciclistas y 1 usuario de moto no hacían uso del casco. El día con más víctimas mortales fue el sábado 1 de julio con 9 fallecidos.