La diputada electa de Compromís-Sumar por Valencia Águeda Micó ha defendido este martes que la coalición valenciana debería "estar presente" en una portavocía adjunta dentro del grupo parlamentario en el Congreso de la formación de Yolanda Díaz. Así se ha pronunciado la parlamentaria valenciana en una entrevista en RNE, al ser preguntada por si considera que Compromís debe tener un puesto en la dirección del grupo parlamentario.

"Es una cosa que queremos que esté encima de la mesa, Compromís forma parte de esa pluralidad y por tanto sí que deberíamos estar presentes", ha reivindicado Micó en este sentido, en el día en el que ella, junto a los otros dos diputados por Valencia Alberto Ibáñez y Nahuel González se desplazan a Madrid para recoger su acta como diputados para esta nueva legislatura dentro del grupo Sumar. Con todo, matizan fuentes de la coalición que su principal propósito es ser un actor que negocie sus asuntos directamente con el ejecutivo, como "voz de los valencianos y valencianas".

A su vez, Micó ha apostado por dar la portavocía del grupo a una persona "con capacidad de negociar", aunque ha evitado dar nombres: "Estamos delante de una legislatura con muchos acuerdos y creo que es importante que las personas que lideren tengan capacidad de representar a todo el mundo".

En clave interna, la diputada de Compromís también se ha referido a las críticas de varios dirigentes de Podemos a Sumar, aunque no cree que esto "ponga en riesgo" la unidad de la coalición liderada por Yolanda Díaz. "Las críticas tienen que encajarse bien dentro de lo que es la pluralidad en un grupo parlamentario", ha apostillado.

Primeros pasos hacia la investidura

Sobre las negociaciones para reeditar el Gobierno de coalición, la diputada electa de Compromís-Sumar considera que la conformación de la Mesa del Congreso será "el primer paso" para intentar también la investidura de Pedro Sánchez.

Por ello, cree que no habría que cerrarse a incorporar a partidos independentistas a la Mesa del Congreso. "Necesitamos acuerdos políticos, acuerdos en los órganos del Congreso y acuerdos de investidura, por tanto, yo no dejería a nadie atrás en relación a poder tener mayorías parlamentarias", ha defendido.

En este contexto, ha emplazado a "empezar a trabajar ya" para hacer posible una mayoría progresista, aunque cree que Alberto Núñez Feijóo, como ganador de las elecciones, tiene su "derecho político" de intentar ir a una investidura.

Y en medio de las negociaciones, la diputada de Compromís ha señalado como "esencial" la reforma del sistema de financiación autonómica, que está encima de la mesa estos últimos días ante las reivindicaciones también de los partidos independentistas.

Micó: "No damos por hecho el apoyo a la investidura de Sánchez hasta que no haya negociación"

De hecho, Micó ha señalado hoy que los tres puntos sobre los que basará Compromís su negociación para investir a Sánchez serán la condonación de la deuda de la Comunitat Valenciana con el Estado, un nuevo sistema de financiación y que se prioricen "las inversiones territorializadas". Si apoyará la investidura si no se aceptan las peticiones, es algo que no han querido dar por hecho en Compromís. "No damos nada por hecho hasta que no haya una negociación. Tenemos que negociar, llegar a acuerdos y después hablar de investidura".

Sobre este tema se ha pronunciado también Joan Baldoví, síndic en las Corts Valencianes de Compromís y hasta ahora diputado de la coalición en el Congreso, que ha acompañado a los diputados electos a recoger sus actas a Madrid. Baldoví es partidario de que la presidencia del Congreso no la ocupe el PSOE (Meritxell Batet ya ha dicho que no repetirá como candidata a presidir la Cámara Baja), sino que recaiga en algunos de los partidos de izquierda que pretenden apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

Baldoví: "La máxima responsabilidad del Congreso no tiene por qué ser sí o sí para el PSOE"

Baldoví ha pedido "discreción" en las negociaciones con los socialistas, pero ha incidido en que la máxima responsabilidad del Congreso "no tiene por qué ser sí o sí para el PSOE".

Micó ha añadido que sería importante que los miembros de la Mesa del Congreso tuvieran una mayoría progresista, porque sería "un primer paso para configurar un gobierno de izquierdas y valiente" y garantizar que se va a facilitar la tramitación de las leyes que proponga. "Es importante para el PSOE y el resto de partidos que estemos a la altura de esa negociación. Mente abierta para conseguir acuerdos.Toda la gente se tiene que sentir representada", ha subrayado la nueva diputada y secretaria general de Compromís.