Educación adjudica destino a 21.800 profesores valencianos para el curso que viene

Educación ya ha publicado el listado de los 21.800 profesores que trabajarán en las aulas valencianas el curso que viene. Lo hace tras retrasar varios días el plazo que había para elegir colegio debido a varios fallos informáticos que hicieron que las listas salieran incompletas. Los resultados se pueden consultar en la página web de Conselleria.

Los aspirantes han tenido que esperar hasta el día 10 de agosto para conocer el destino laboral que tendrán el próximo 1 de septiembre, es decir, en menos de tres semanas. En total había 21.867 plazas vacantes para docentes, entre interinos y funcionarios de carrera. En concreto son 7.349 plazas en el cuerpo de maestros y 14.518 en secundaria y el resto de cuerpos (sectores singulares de FP, enseñanzas artísticas y EOI).

El proceso debió haber acabado la semana pasada, pero varios errores lo atrasaron y conselleria decidió ampliar los días para dar "tranquilidad" al profesorado a la hora de poder escoger la plaza que deseaban. El plazo acababa este jueves. El retraso, que también ha ocurrido en otros gobiernos de distinto color político, se ha alargado hasta casi mediados de agosto entre las críticas de los sindicatos y la oposición.

Este retraso en las adjudicaciones lleva sucediendo varios años, también con el gobierno del Botánico. El actual se debe a varios factores, según explicó Conselleria de Educación. El primero es la orden de plantillas recién aprobada, casi al final de la legislatura, que conlleva un fuerte aumento de profesorado y de contratación. Esto, según Educación "ha provocado que el proceso se retrasara".

Además este año se han celebrado dos oposiciones atípicas y nuevas para estabilizar a 9.100 docentes interinos. El hecho de que fueran en junio, y además un proceso nuevo retrasaron el proceso. A estos 9.000 profesores cabe añadir otros 7.000 que esperaban plaza a través de comisión de servicios. En total se trata de 16.000 docentes que gestionar de golpe, lo que ha provocado que se retrase el proceso hasta la segunda semana de agosto, cuando los docentes deben estar en sus puestos el uno de septiembre.

Críticas cruzadas

Ex exconselleR de Eduación Vicent Marzà (Compromís) criticó la mañana de este jueves el "retraso escandaloso" de esta adjudicación en una entrevista en À Punt, y añadió que la conselleria saliente dejó "todo el trabajo hecho para que saliera"

El PP niega esta declaración y de hecho, su responsable de Educación en Las Corts, Beatriz Gascó, aseguró que "Educación está arreglando las chapuzas que dejó Compromís" y fuentes de la Conselleria acusaron al partido valencianista de "no haber hecho una buena planificación". La realidad, es que los retrasos en las adjudicaciones docentes se han sucedido con ambos partidos en el poder.

Los sindicatos también alzaron la voz por el perjuicio que el retraso en los plazos está teniendo en los futuros profesores. El Stepv criticó que la administración "debería repensar los términos de las adjudicaciones", cansados por los frecuentes retrasos.

EL CSIF por su parte, reclamó que "todos los profesionales deberían saber antes de julio dónde trabajarán el 1 de septiembre". Otra de las críticas es que estos 21.000 profesionales tendrán problemas para buscar un alquiler para asentarse en su destino al conocerlo con tan poco tiempo de margen.

Polémicas

El proceso de adjudicaciones tampoco ha estado exento de polémicas, ya que ha coincidido con unas declaracoines del conseller de Educación José Antonio Rovira (PP) en las que aseguró que el acuerdo de plantillas firmado por el Botànic, y que prevé contratar 4.900 profesores los próximos tres cursos es "una bomba de relojería para la conselleria".

Lo que critica Rovira es el coste no presupuestado en las arcas públicas que tendrá este acuerdo firmado a pocas semanas de acabar la legislatura. Serán 134 millones de euros que tendrá que invertir la Conselleria de Educación.

El acuerdo prevé contratar a 4.900 nuevos profesores los próximos 3 años, 3.000 de ellos maestros de primaria con especial hincapié en el refuerzo del inglés y en los educadores infantiles. En Infantil, Primaria y Educación especial se contratarán 1.660 profesores para el curso que viene y 1.329 en el curso 2024-25. En secundaria se contraraán 1.400 docentes el curso que viene y 500 el siguiente.

"Lógicamente lo aplicaremos, pero habrá que ver si es necesario o no, porque a mí me llegan voces de que hay centros que no saben qué van a hacer con tanto profesor, especialmente en Secundaria", dijo Rovira en una entrevista para Europa Press.