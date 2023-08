El conseller de Educación José Antonio Rovira, ha afirmado, sobre el acuerdo de plantillas firmado por el anterior gobierno autonómico y los sindicatos, que "es la bomba de relojería que nos ha dejado el Botànic en esta Conselleria".

El acuerdo prevé contratar a 4.900 nuevos profesores los próximos 3 años, 3.000 de ellos maestros de primaria con especial hincapié en el refuerzo del inglés y en los educadores infantiles. En Infantil, Primaria y Educación especial se contratarán 1.660 profesores para el curso que viene y 1.329 en el curso 2024-25. En secundaria se contraraán 1.400 docentes el curso que viene y 500 el siguiente.

Lo que critica el nueco responsable de la política educativa del Consell, que hizo estas declaraciones en una entrevista para Europa Press. Es que los actuales gestores heredan "un acuerdo de plantillas no presupuestado, de 134 millones".

"Lógicamente lo aplicaremos, pero habrá que ver si es necesario o no, porque a mí me llegan voces de que hay centros que no saben qué van a hacer con tanto profesor, especialmente en Secundaria", manifestó en la entrevista.

Estas declaraciones han soliviantado a la oposición, en concreto al PSPV que pide conocer cuáles son los centros que le han dicho a Rovira que les sobran profesores, ya que, pese a la contratación de 14.839 docentes en los últimos 7 cursos, todavía no se ha llegado a los niveles de profesorado previos a la crisis.

Toni González Picornell, representante de los directores de secundaria valencianos a través de la asociación Adies-PV, explica que no es consciente de ningún centro que diga que le sobra personal, es más "tengo alguna llamada de centros que me plantean que aún con este aumento se les queda corta la plantilla", asegura.

Rovira mantiene que "las plantillas deben ser las adecuadas". "Ni un profesor menos de los necesarios, ni un profesor más de los necesarios, porque aquí gestionamos los impuestos de los valencianos y eso es sagrado", ha sentenciado.

Adjudicación de vacantes

José Luis Lorenz, portavoz de Educación del PSPV-PSOE en Las Corts ha vuelto a denunciar hoy la "dejación de funciones del Consell de Mazón" al tener a más de 21.000 docentes valencianos "sin saber cuál es su futuro". El inicio del curso para los docentes es el próximo 1 de septiembre (menos de tres semanas) pero Educación ya ha anunciado que los destinos se conocerán este jueves para las 21.000 plazas nuevas.

Lorenz ha añadido que "con el Gobierno de Ximo Puig los profesores conocían su futuro antes de que acabara el mes de julio", algo que es falso, ya que durante el Consell del Botànic también se registraron retrasos que llevaron las adjudicaciones hasta agosto.

El retraso de este año se debe a la enorme cantidad de solicitudes de interinos estabilizados (9.100), que vienen de dos procesos de oposición completamente nuevos, además del acuerdo de plantillas firmado que aumenta la contratación de profesores para el sistema público.

Cuántos profesores nuevos habrá

La orden de plantillas de infantil, primaria y educación especial prevé la contratación de 3.000 maestros en los próximos dos cursos, y centra su refuerzo sobre todo en los especialistas (inglés, por ejemplo), y en la educación especial. De estas 3.000 plazas, 2.200 serían de nueva creación y las 800 restantes la estabilización de los trabajadores del PAM, un programa de refuerzo que piden los centros para pedir profesores que renovar cada curso, es decir, profesionales muy inestables. Ahora estos pasarán a formar parte de la plantilla de catálogo del centro. Las plazas de los siguientes cursos se dividen en dos: 1.660 para 2023-24 y 1.329 plazas para el curso 2024-2025.

Las principales mejoras que trae la orden son recuperar la figura del tutor en primaria o que todas las clases de dos años en infantil tengan educador a parte de maestro. En todo el ciclo de infantil (3-5 años) se garantiza una persona de apoyo cada dos clases, y un profesional de PT (Pedagogía Terapéutica) en cada colegio con cuatro o más clases.

En total la Conselleria de Educación había contratado en los últimos 7 cursos a 14.839 docentes y espera llegar a casi los 18.000 para el año 2025. Supondría un 27 % más de profesorado que antes de llegar el tripartito de izquierdas a la Comunitat.

La orden de plantillas de secundaria prevé contratar 1.900 docentes (1.400 el curso que viene y 500 el 2024-25). Entre sus novedades está la reducción de las ratios de orientadores, que pasa de 700 a 400 alumnos y aumentar las horas de tutoría y de refuerzo para los estudiantes. De media, supone que cada instituto recibirá cinco profesores nuevos.