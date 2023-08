Setenta y nueve días de espera media para poder operarse de algo no urgente en la sanidad pública. Esa es la herencia en lista de espera quirúrgica que deja el Botànic al nuevo conseller de Sanidad, Marciano Gómez, después del cierre del mes de junio, el último mes completo de gobierno de izquierdas. Así lo reflejan los últimos datos de la Conselleria de Sanidad: junio cerró con una demora de 79 días, la misma que un mes antes. La lista se mantiene así por segundo mes consecutivo por debajo de los 80 días, algo que no se veía hace más de tres años y que presumiblemente se desbarate (como es habitual) tras la reducción de actividad en los quirófanos en verano.

Los 79 días de demora será la frontera desde la que el equipo de gobierno del PP-Vox tendrá que empezar a trabajar ya que, como ya ha puesto sobre la mesa en varias ocasiones Gómez, uno de sus objetivos principales será el de rebajar las demoras en la sanidad pública, no solo para entrar a quirófano sino también las que se soportan antes y no se computan: el tiempo que hay que esperar para hacerse alguna prueba diagnóstica.

Pese a que las cifras son las mejores que ha exhibido la sanidad pública en varios años, después de que se haya conseguido superar el bache de la pandemia y el parón de quirófanos, hay margen de mejora. De hecho, la consellera Ana Barceló se marcó como objetivo rebajar la espera media a los 70 días aunque lo hizo, justo, antes de que llegara la covid. La llegada de la pandemia supuso que la demora para entrar a quirófano se disparara hasta los 157 días de agosto de 2020 o los 150 de febrero de 2021 (cuando la C. Valenciana estaba afrontando su peor oleada de covid).

Desde entonces, sin embargo, los tiempos se han logrado contener y volver a cifras consideradas "normales" justo antes de la llegada del SARS-CoV-2 no sin concesiones para los gobiernos de izquierdas. La sanidad valenciana se ha tenido que apoyar mucho más de lo esperado (y lo deseado por administraciones como la de Carmen Montón) en la sanidad privada para poner algo de orden tras la pandemia ya que la actividad normal de mañanas y las operaciones de tarde (gracias al llamado autoconcierto) se vio que eran insuficientes.

Más pacientes esperando que nunca

Eso sí, las cifras de junio esconden otro récord. La espera se ha logrado rebajar a 79 días pero el volumen de pacientes que están ahora esperando es el mayor del que se tiene constancia. Hay 72.704 valencianos esperando a ser intervenidos de algo no urgente. Son casi 10.000 más que los que había un año. Esta puede ser una de las consecuencias directas de las medidas tomadas en estos meses para intentar rebajar los tiempos derivando a más personas a la privada: quien decide optar por irse a un privado desde el primer día, sí suma como paciente en lista de espera aunque no se opere en el circuito público. Por lo tanto, en esos 72.704 valencianos en espera están los que esperan para operarse en su hospital pero también los que se derivan a la privada, que no han hecho más que crecer.

Según los datos oficiales, la gran mayoría son personas que acaban de entrar en la lista, los de mayor rotación y llevan esperando menos de tres meses (42.589). Pero siguen siendo muchos los que llevan más de medio año a la espera de entrar a quirófano: 11.146, un 15.3% de la lista.

El Peset, el mejor

Los datos de Sanidad también permiten saber en qué hospitales públicos se está trabajando mejor y mantienen una lista de espera más contenida y cuáles suben la espera. En el primer grupo, lidera el ranking el Hospital Doctor Peset con 43 días de espera media, y los concertados de Elx-Crevillent y Manises con 50 y 52 días respectivamente. Como peor parados en este listado aparecen el Provincial de Castelló con 113 días de espera media, Dénia (todavía bajo concesión) con 105 días y el Hospital General de Alicante Doctor Balmis con 104 días.

Dos meses para los juanetes o las cataratas

Por patologías también se ven grandes diferencias según por lo que tengamos que entrar a quirófano. Estar pendiente de mejorar unas varices supone una demora media de 48 días (se ha mejorado con respecto al mes pasado); 53 días de demora media para un túnel carpiano o los 62 días para un quiste, unas cataratas o 61 para operarse los juanetes de media.

La mejora en los tiempos que se ha conseguido en los últimos meses (también por el aumento de derivaciones a la privada) se ha notado sobremanera en las intervenciones de Traumatología. Ahora, para ponerse o cambiar una prótesis de cadera hay que esperar una media de 66 días (si no es urgente) y 75 días para una de rodilla. Hace un año, para una prótesis de rodilla, la espera subía a los 140 días.