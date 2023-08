El Peset y el General impusieron la mascarilla tras detectar contagios covid entre pacientes ingresados

"Debido a la situación epidemiológica hospitalaria actual en la que se ha detectado un considerable aumento de casos covid-19 en pacientes ingresados, identificándose tanto casos comunitarios (contagio externo) como nosocomiales (contagios internos) de infección por SARS-CoV-2, desde el servicio de Medicina Preventiva se establece como medida provisional hasta que la situación epidemiológica hospitalaria se estabilice, la obligatoriedad del uso de mascarilla", reza el documento emitido en el Doctor Peset. La circular del Hospital General se redactó en similares términos aunque allí se considera que el aumento de casos es "apreciable".

El haberse convertido en foco de contagio sería pues, uno de los motivos principales para adoptar esta medida preventiva, más allá de que estos centros hayan registrado un aumento más o menos significativo de personas afectadas por la covid o graves por culpa de la infección. La tasa de contagios se ha triplicado desde mediados de julio, según los boletines de vigilancia epidemiológica del SiVIRA, aunque se venía de tasas cercanas a cero por lo que los expertos recuerdan que el repunte de este verano no está afectando al sistema sanitario y solo durante la última semana se ha registrado un aumento de casos graves.

Pero si hay más virus circulando es más fácil que cualquier paciente en el que no se haya detectado el contagio o cualquier acompañante o visita haya facilitado que el virus circule por el hospital y ahí sí se genera un riesgo ya que hay zonas donde hay pacientes especialmente sensibles a cualquier infección respiratoria. Estos casos "nosocomiales", es decir, que se dan dentro del propio edificio, son uno de los principales problemas a los que se tienen que enfrentar los equipos de Medicina Preventiva de los centros ya que, todos los años, se registran casos de pacientes que se infectan durante su estancia en algún hospital por bacterias potencialmente peligrosas como la legionela (como pasó el año pasado en el Hospital Clínico) u otras propias de ambientes hospitalarios.

Esto explica, además, las zonas escogidas para pedir la mascarilla: las salas de hospitalización donde hay pacientes ingresados de covid-19, además de otras áreas en las que puede haber pacientes vulnerables como Urgencias y su sala de espera y el hospital de día y la UCI (en el caso del Hospital General).

Los servicios de Medicina Preventiva tienen pues, potestad, tal como les reconoce la Conselleria de Sanidad y prevé el Ministerio de Sanidad para reforzar las medidas de prevención si la situación epidemiológica así lo aconseja y evitar que virus o bacterias sean un problema en un ámbito en el que, en principio, deberían de estar controladas, algo que venían haciendo ya antes de la covid.

El Ministerio de Sanidad retiró la obligatoriedad universal de usar los tapabocas en hospitales, centros de salud y farmacias por culpa de la covid el pasado 4 de julio pero sí previó en el anexo de la orden que había que reforzar el uso de la mascarilla en contextos como los centros sanitarios al ser "ámbitos de especial vulnerabilidad" y ya marcaba quiénes debían de sentirse aludidos: los primeros las personas con síntomas cuando estén en espacios compartidos, los profesionales que les atienden, en las urgencias de hospitales o centros de salud y los trabajadores de UCI o unidades con vulnerables, siguiendo las recomendaciones de Medicina Preventiva.

Siguiendo esta orden, la Conselleria de Sanidad dictó el pasado 7 de julio unas normas internas que deben de observar todos los centros valencianos en las que establece como obligatorio el uso de la mascarilla en estos tres casos que, se pueden ampliar como ahora ha sucedido, según la valoración de riesgo de cada centro. Aplicando esta normativa, hay otros hospitales valencianos que llevan ya unas semanas pidiendo el uso del tapabocas en áreas sensibles como Oncología, como el Hospital de Sagunt.

"No hay nada que aconseje cambiar las normas para todos los hospitales"

La decisión de pedir el uso obligatorio de la mascarilla en ciertas áreas sensibles del Hospital Doctor Peset y General de Valencia por el aumento de pacientes covid ingresados además de "temporal", debería ser "puntual y limitada" a estos centros en los que se ha detectado el problema. Es, al menos, la opinión de Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública (Svmpsp) y jefe de Sección de Medicina Preventiva del Hospital General Universitario de Elx.





Navarro considera que no debería haber un escalado de la medida preventiva tomada por sus compañeros de los centros de la capital valenciana a todos los hospitales de la Comunitat Valenciana porque no se da una situación epidemiológica que lo aconseje. "Ahora mismo no veo nada que haga necesario cambiar las normas de prevención hospitalaria. No se pueden tomar decisiones generales a partir de un caso limitado", reflexiona el experto que recuerda que pese a que ha habido un repunte en la tasa de casos covid (y que ha recogido el boletín de vigilancia epidemiológica SiVIRA en las últimas semanas) "las subidas han sido pequeñas y veníamos de casi cero por eso aunque se dupliquen o tripliquen las tasas, éstas siguen siendo muy bajas. No ha cambiado nada con respecto al manejo actual de la situación de la transmisión de covid", añade. De hecho, desde la Conselleria de Sanidad ya han advertido que no había intención de que esta vuelta puntual de las mascarillas se generalizase.





Eso sí, según Navarro, si hay centros "donde han tenido alguna situación de contagio" interno "son muy dueños de aplicar las medidas de protección respiratorias de mascarillas", defiende el especialista que recuerda que también se pueden aplicar otras como ubicar a los pacientes covid en habitaciones de presión negativa, poner distancia entre pacientes o mejorar la ventilación.





Para el presidente de la sociedad valenciana de Salud Pública, estos serían casos puntuales pero ante la llegada del otoño y el más que probable aumento de infecciones respiratorias estacionales como la gripe o el virus respiratorio sincitial (responsable de la bronquiolitis), Navarro recuerda la importancia de seguir haciendo cribados. "Donde se tienen que hacer, en Urgencias y en pacientes y personal sintomático. Y a esos, si son positivos, mascarilla. Y eso funciona muy bien. Si esa detección se hace bien, no nos llevaremos la sorpresa después de que ha habido un pequeño brote en habitaciones".