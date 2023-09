La viva esencia del municipalismo valenciano ha quedado reflejada este miércoles por la tarde en la terraza de L’Umbracle, donde más de 200 representantes de los ayuntamientos de la provincia de Valencia y la comarca de la Marina Alta —entre alcaldes, alcaldesas y otros cargos— no han faltado a la convocatoria de Levante-EMV. La Fiesta del Municipalismo, organizada por este diario y patrocinada por Facsa, se ha convertido en una gran toma de contacto conjunta entre los nuevos gobiernos locales conformados tras las elecciones municipales del pasado 28 de mayo.

El acto, conducido por la directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia, Silvia Tomás, ha contado con una bienvenida a cargo del presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll. A continuación, ha tomado el testigo la alcaldesa de València, María José Catalá, como anfitriona de la ciudad donde se ha celebrado el encuentro. Finalmente, ha cerrado el ciclo de discursos el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, como máximo representante de la entidad que aglutina a los ayuntamientos valencianos en su conjunto.

La Fiesta del Municipalismo ha logrado congregar a representantes municipales y autoridades de prácticamente todos los rincones de la provincia de València y de la comarca de la Marina Alta. Así, a la ya citada alcaldesa de València, María José Catalá, y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, se han sumado diferentes munícipes de la comarca de l’Horta, como son los casos de los alcaldes y alcaldesas de Torrent, Paterna, Mislata, Aldaia, Alfafar, Alboraia, Silla, Paiporta, Puçol, Sedaví, Burjassot, Massanassa, Catarroja, Manises o Benetússer, entre muchas otras localidades del área metropolitana.

También han contado con amplia representación otras comarcas cercanas a València capital, como son los casos del Camp de Morvedre, de donde han estado presentes, entre otros, los consistorios de Sagunt, Canet d’en Berenguer, Faura o Estivella; del Camp de Túria, que ha contado con la presencia de los alcaldes y alcaldesas de Riba-roja de Túria, Llíria, la Pobla de Vallbona, l’Eliana, Bétera o Benaguasil; o de la Ribera, que ha dispuesto de una amplia representación con cargos municipales de, entre otras localidades, Alzira, Cullera, Almussafes, Carlet, Carcaixent, Castelló, Sueca o Alginet.

Pero a la Fiesta del Municipalismo de Levante-EMV también han acudidoalcaldes, alcaldesas y otros cargos de municipios más alejados del cap i casal, que no han dudado en hacer los kilómetros necesarios para no perderse la cita. Así, por ejemplo, de la Safor, han estado presentes tanto Gandia como Tavernes de la Valldigna y Oliva; de la Costera no han fallado delegaciones de Xàtiva, Canals, l’Olleria o Benigànim; de la Vall d’Albaida han asistido representantes de Ontinyent, y de la Canal de Navarrés, de Anna. La Hoya, con Buñol; los Serranos, con Pedralba, Villar del Arzobispo, Bugarra o Andilla, entre otros; Requena-Utiel, con Caudete de las Fuentes; o el Valle de Ayora-Cofrentes, con Ayora, también han estado representados en L’Umbracle.

Incluso de la provincia de Alicante, donde Levante-EMV cuenta con delegación propia en la comarca de la Marina Alta, ha habido participación en la Fiesta del Municipalismo: representantes de Calp, Pego, Ondara o Pedreguer han estado presentes en la cita.

El encuentro ha finalizado con una actuación musical de Vignesh T. Melwani y Carla Motis, que ha precedido a un cóctel amenizado con música en el que los asistentes pueden departir sobre los retos futuros a los que se enfrentarán en los próximos cuatro años de gestión municipal.

El próximo domingo 10 de septiembre Levante-EMV ofrecerá un amplio especial a todo color con las mejores imágenes de la Fiesta del Municipalismo celebrada ayer. Asimismo, la galería con todas las fotografías será expuesta en la página web del diario.