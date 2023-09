"Faltan 3.000 profesores en los centros escolares y hay muchas aulas que no tienen docente". Esa es la situación que denuncian las decenas de maestros que se han concentrado este miércoles en la sede de Conselleria de Educación en protesta por el caos con las adjudicaciones de profesorado con el curso ya empezado.

Ayer deberían haberse concedido 2.880 plazas en las adjudicaciones continuas. Se trata de un proceso que se hace cada año para rellenar los huecos no cubiertos al inicio de curso por bajas de última hora, sustituciones, o jubilaciones. Sin embargo, Educación tuvo que aplazar la adjudicación por "errores informáticos" y todavía no ha dicho cuándo solucionará el problema.

Esto deja a las aulas valencianas con casi 3.000 profesores menos y a muchos niños y niñas sin capacidad para empezar las clases. UGT, que ha convocado la concentración junto al sidnicato Stepv, estima que el curso ha arrancado con un déficit (de media) de 4 profesores por centro escolar.

"Llevamos desde julio con fallos en las adjudicaciones, no puede ser que lleven dos meses con errores informáticos", denuncia una interina. Su grupo es uno de los más afectados ya que tiene que cubrir bajas con muy poca antelación. "La semana pasada me enteré a la una de la mañana de dónde tenía que ir a trabajar a las 9, es una vergüenza", denuncia otra.

"Recortes encubiertos"

Los docentes, que han estado concentrados en Conselleria de Educación desde las 9 de la mañana denuncian que estos errores son en el fondo "recortes encubiertos a la enseñanza pública". Además, han criticado duramente que el conseller José Antonio Rovira estuviera reunido con representantes de la concertada mientras fuera del edificio sucedía una concentración de docentes afectados por las adjudicaciones.

El sindicato Stepv denuncia que también hubo errores el pasado 7 de septiembre, cuando se adjudicaron 1.800 vacantes a las puertas del inicio de curso. El sindicato, que trasladó las incidencias a Educación para que las solucionara, asegura que la situación "está complicando gravemente la situación de nuestro alumnado".

Normalmente las adjudicaciones se suelen publicar sobre las 14 horas, pero este año se están retrasando mucho más de lo normal, llegando a salir a las dos de la mañana en algunos casos. "Soy consciente de que somos interinas y que es lo que toca, pero también somos personas. Tenemos miedo de que esto siga así el resto de curso", reivindican.

Los escolares más vulnerables, los más afectados

Los más afectados por esta situación son los estudiantes, y por el momento Educación no ha puesto fecha para darle solución. "Hay muchas clases que se han encontrado con que el profesor de inglés o el de matemáticas no están", explica una docente. "También hay muchos casos de profesores con reducción de jornada que no van a ser compensados, así que hay aulas que ahora mismo tienen 'medio profesor'", denuncian.

Pero los más afectados de todos son los estudiantes con necesidades especiales, ya que el cuerpo de profesionales de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AiL) es el más escaso y donde más se notan las carencias de profesorado."Al final los más vulnerables son los que están más afectados, porque son los que necesitan más apoyo en clase de profes especialistas, y por el momento muchísimos no lo tienen", se queja otro profesor.

Los docentes denuncian que son "los derechos del alumnado" los que están afectados. Lo dicen porque Educación, por el momento, "no está cumpliendo con el decreto de plantillas que establece cuántos profesores tiene que haber en cada centro por ley. Ahora mismo los colegios e institutos tienen una falta de profesores y no pueden dar clase con normalidad", denuncian.

Esta situación afecta, según explica Gemma Martí, del Stepv, a todos los niveles de la enseñanza, desde infantil hasta la FP. "En Formación Profesional tenemos a muchos docentes desdoblando horas para intentar llegar a todo, y hay muchas aulas dando menos horas de clase porque no hay profesores suficientes", explica.

En estos momentos todos los sindicatos educativos están reunidos para convocar nuevas protestas en los próximos días para denunciar la situación de "incertidumbre" de los docentes.