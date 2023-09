"El primer día no hubo bus. El segundo día vino uno sin adaptar. El tercer día que es hoy, lo mismo o peor". Es el testimonio del Ampa del Colegio de Educación Especial (CEE) La Encarnació de Torrent, que lleva tres días sin bus escolar. Como este centro, decenas de colegios e institutos siguen sin transporte o con retrasos por tercer día consecutivo.

Aunque algunas rutas como las del IES Joan Fuster de Bellreguard o el CEIP Santangel de El Saler sí que están funcionando hoy la mayoría están presentando retrasos de hasta 50 minutos. El principal problema, según explica la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya (que agrupa a más de 1.000) sigue estando en los colegios de educación especial, ante la falta de autobuses adaptados para poder llevar a los alumnos.

Conselleria de Educación expedientó ayer a Monbús, la empresa adjudicataria del transporte escolar, por no prestar servicio los dos primeros días de curso. El secretario autonómico Daniel McEvoy aseguró que "aplicaría medidas más duras" si los retrasos continuaban hoy. Fuentes del Departamento de Campanar explican que por el momento están recopilando incidencias para tomar una decisión.

En el CEE La Encarnación la situación es la siguiente: "Ayer el 80 % de las familias optaron por el coche ante la incertidumbre y 40 no pudieron ir al centro porque no tenían medios. Este miércoles una lína no ha ido, la segunda no tiene servicio, la tercera un autobús sin adaptar porque la rampa no funciona y no han podido subir la mitad de los alumnos. Las líneas 4 y 5 están bien y la sexta tampoco ha salido", denuncian las Ampas.

Caos y desinformación

"Ahora nos dicen que la línea 6 que no nos ha recogido a la ida sí que va a venir a la vuelta. Esto es jugar ya con las familias, estamos trabajando y tenemos que ir antes a por nuestros hijos. Conselleria de Educación no se ha puesto en contacto, la empresa menos todavía", asegura el Ampa de este centro de Torrent.

A esto se suma una situación que ya ocurrió ayer, y es que muchos de los conductores vienen de Madrid para dar servicio ante la falta de chóferes en Valencia. "Ellos viven en otros sitios y vienen hoy de forma extraordinaria, no van a estar cada día viniendo", denuncia el Ampa. Al igual que ayer, las familias denuncian que algunos conductores han llegado sin dormir.

El Ampa del CEIP Horno de Alcedo denuncia que el servicio de transporte escolar "ha sido nefasto". "El primer día los niños llegaron dos horas tarde, y a la hora de la recogida el conductor se había olvidado de la monitoria. Hasta que ella no llegó no pudieron subir los niños. El segundo día el transporte llegó hora y media tarde, y hoy a las 10 de la mañana todavía no habían llegado al centro los estudiantes". El Ampa ha elevado una queja a Conselleria de Educación y ha anunciado que se movilizará.

"Conselleria de Educación debería haber supervisado ese servicio en agosto y comprobar que podían darlo. Tampoco tenemos ninguna información de qué va a pasar mañana, para saber si tenemos que ir en coche o no", denuncia el Ampa del CEE Torrent.

Concentraciones de colegios

La Confederación de Ampas Gonzalo Anaya ha anunciado concentraciones en distintos centros escolares por las carencias y retrasos del servicio de transporte escolar. Por otro lado, ha denunciado la falta de comunicación que hay con Conselleria y reclama, al menos, "que las familias dispongan de la información para poder organizarse (tanto a la ida como a la vuelta) en sus coches particulares y a sus trabajos.

La Confederación Gonzalo Anaya ha realizado un seguimiento de las 14 rutas afectadas (en total hay 197) y ha comprobado que las carencias en el transporte continúan.

En este tercer día de inicio de curso, las rutas del CEIP Sebastián Burgos de València, del IES Joan Fuster de Bellreguard y del CEIP San Àngel del Saler han funcionado con normalidad. No obstante, han habido retrasos de hasta 50 minutos en el CEIP Pla de la Mesquita de Xàtiva, en el IES Vall de la Safor de Villalonga y en el CEIP Horno de Alcedo de València que hasta las 10 no han llegado a la escuela. Además, el CEE Encarnación de Torrent, por tercer día consecutivo, ha visto como el transporte escolar no disponía de las líneas y las adaptaciones a la movilidad y la accesibilidad de los alumnos de educación especial. De las seis líneas, hoy han fallado tres por falta de buses y adaptación de los vehículos (rampas que no funcionan o sin adaptar). En este sentido, el presidente de la Confederación Gonzalo Anaya recalca que "Hay incumplimiento por parte de la empresa de autobuses pero también una incapacidad de gestión porque Conselleria de Educación tendría que haber supervisado que los buses estuvieran adaptados, los chóferes contratados y que hubieran autobuses suficientes".