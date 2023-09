La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) adelanta a la tarde de mañana martes su previsión de la llegada a la Comunitat Valenciana de la probable Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que afectará a la Península Ibérica esta semana. Por ello ha activado el aviso nivel amarillo de precaución ante los posibles fenómenos adversos que pueda causar esta gota fría tanto por lluvias intensas superiores a 20 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora y también por tormentas que pueden ser localmente fuertes y acompañadas de granizo.

En estos momentos, a falta de concretar aún más la posible trayectoria de la DANA, el aviso por fenómenos adversos de la Aemet estará activo en el territorio valenciano en toda la provincia de Alicante desde las 15 horas hasta las 23.59 horas de mañana martes. Esto se debe a que la previsión es que la vaguada de aire frío que posiblemente se desgaje del chorro polar descienda en latitud al sur hasta el sur de la Península y en su avance hacia el este se desplace por toda Andalucía Oriental, el sur de Castilla-La Mancha, Murcia y Alicante.

Precipitaciones abundantes y localmente fuertes

"Con un amplio margen de incertidumbre, es probable que la DANA, que el martes 19 podría entrar por el sur peninsular, el miércoles 20 se desplace en dirección noreste, dejando precipitaciones abundantes, que podrán ser localmente fuertes y acompañadas de tormentas, en el área mediterránea comprendida entre Almería y Tarragona", explicaban desde la Aemet el viernes.

No obstante, esta situación de alta inestabilidad, que puede dejar lluvias intensas en cualquier punto de la Comunitat Valenciana, se espera que no se prolongue más allá de las 24 horas que van de la tarde de este martes 19 hasta la mañana del miércoles 20. Así lo explica el delegado de la Aemet en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, quien detalla que la previsión "es que el paso de la DANA sea muy rápido". Esto no quita que durante este intervalo de mayor riesgo puedan producirse lluvias importantes que pueden ser localmente fuertes y con tormentas acompañadas de granizo.

Una DANA que pasará "rápido"

Al aviso por fenómenos adversos de la tarde del martes en toda la provincia de Alicante, la Aemet añade también para todo el norte de Castellón, tanto el litoral como el interior, el aviso amarillo por lluvias intensas de más de 20 l/m2 en una hora durante toda la madrugada del martes al miércoles. Este aviso de precaución para el norte de Castellón, de momento, se activará a las 00.00 horas del miércoles hasta las 14.59 horas.

En la provincia de Valencia, por el momento, no hay previsto ningún aviso de la Aemet aunque no se descarta que se activen una vez se pueda determinar mejor la trayectoria de la DANA. La previsión para el miércoles es de cielo nuboso o cubierto con chubascos y tormentas localmente fuertes, mientras que para el jueves y el viernes se espera una situación más estable y sin precipitaciones.