La Conselleria de Sanidad y cinco de los seis sindicatos de la mesa sectorial llegaban el pasado 8 de marzo a un acuerdo histórico: las horas de trabajo para todo el personal de la sanidad valenciana iban a reducirse de aquí a 2025 hasta llegar a las 1.512 horas, o lo que es lo mismo tener una jornada de 35 horas por semana. La clave era hacerlo de forma progresiva, "ganando" días libres de aquí a entonces. El problema es que el acuerdo nunca llegó a ser firme (no se llegó a publicar ni a hacerse oficial pese a las promesas del exconseller Miguel Mínguez) y hubo trabajadores y direcciones que vendieron la piel del oso antes de cazarla.

Ahora, a tres meses de acabar el año hay personal de Sanidad (no está cuantificado pero serían de al menos cuatro áreas de salud) que va a tener que "devolver" días libres que cogieron a cuenta de este acuerdo y que nunca se llegó a poner en marcha y que, tras el cambio de gobierno, no tiene visos de que llegue a ver la luz, al menos en los mismos términos según lo que ya ha adelantado el conseller Marciano Gómez. En su comparecencia en Corts de la semana pasada, Gómez ya aseguró que ponerlo en marcha supondría "perder" el trabajo diario de "1.600 profesionales" en un momento de carencia. "Tenemos que ser capaces de encajar las reivindicaciones" laborales de los trabajadores "con las necesidades de los pacientes", aseguró.

3 jornadas menos este año

El plan firmado el 8 de marzo buscaba rebajar la jornada de las 1.589 actuales hasta las 1.512 horas descontando el periodo vacacional básico, los días festivos y los 6 días de libre disposición. Para minimizar el impacto (que Sanidad cuantificó en 130 millones de euros y 2.500 contratos más), la reducción se iba a hacer de forma progresiva de aquí a 2025. Este año, las plantillas podrían disfrutar de 3 jornadas libres más (las 21 horas pactadas de reducción) hasta las 1.568 horas. El año que viene y en 2025, se seguiría restando horas del cómputo global.

Pero añadirles tres días libres a todo el personal en un programación ya establecida no se antojaba fácil de ahí que muchas direcciones o coordinadores animaron a su personal a disfrutar esas jornadas antes de que se acumularan todas a final de año, lo que iba a ser un problema mayor.

Al menos cuatro departamentos

"Realmente se hizo con la mejor de las voluntades y con la autorización de las direcciones, porque aunque se sabía que no se podía hacer antes de publicarse, se daba por hecho que al ser un acuerdo de mesa sectorial terminaría haciéndose realidad y se fue adelantando", explican desde la sección sindical de La Ribera, uno de los departamentos en el que hay afectados por el cambio de timón de la conselleria de Gómez, junto al de Gandia, Elda y el Hospital General de Castelló.

"No sabemos cuántos afectados puede haber, pero hay bastantes, aquí no tanto en el hospital como en Primaria", apuntan desde esta sección sindical de Comisiones Obreras desde donde critican que el acuerdo no se haya formalizado. "Es la lógica normal con todos los acuerdos en mesa sectorial", apuntan.

Realmente habrá trabajadores que tengan que "devolver" días pero serán los menos ya que según las fuentes consultadas por este diario, los trabajadores tienen "acumulados muchos días". Lo que es más probable es que ahora en este último trimestre o para Navidad "vayan a coger menos días de los previstos, a cuenta de los tres ya disfrutados que no van a sumar". Los calendarios del año que viene también tendrán que modificarse ya que en muchos departamentos estaban trabajando ya con la previsión de haber perdido esos 3 días de jornada y habían sumado los otros tres días de reducción que se preveían para 2024.

Los sindicatos, a la expectativa

Oído al conseller de Sanidad, los sindicatos están a la expectativa de que la mesa sectorial se vuelva a reunir para abordar este acuerdo aunque hay algunas formaciones que no quieren dar "por perdido" este pacto no nato. Por ahora, Gómez ha anunciado que quiere reunirse con los sindicatos "a finales de octubre" pero, mientras, ayer representantes de Satse, Comisiones Obreras y UGT ya mantuvieron un encuentro con la directora general de Personal, Amparo Pinazo. En este encuentro quedó claro que el acuerdo será revisado.

Con todo, desde algunas formaciones han recordado que parte de ese pacto del 8 de marzo, aunque no se ha publicado, sí se ha puesto en marcha y, en este caso, sin que haya habido contraorden como la ampliación del periodo normal para pedirse las vacaciones de verano del 15 de junio al 15 de octubre para facilitar una salida más escalonada y evitar así la pérdida importante de trabajadores en agosto.