La Fiscalía alerta del incremento de los delitos violentos cometidos por menores

El internamiento del adolescente de 14 años que el pasado jueves agredió, armado con dos cuchillos, a tres profesores y dos compañeros en un instituto de Jerez, así como los ocho menores detenidos en Crevillent, y posteriormente puestos en libertad con cargos, acusados de agredir sexualmente a tres niñas, una de ellas de 13 años y con una discapacidad, son solo dos ejemplos de esta espiral ascendente de violencia entre los más jóvenes de la que ya alertaba hace meses en su memoria la Fiscalía de Menores de Valencia. Y que a nivel nacional constata la Fiscalía General del Estado, que hace hincapié en la «alarmante tónica ascendente» en lo que se refiere a los delitos violentos más graves: el homicidio y el asesinato.

En la provincia de Valencia ocho menores fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía de Menores el pasado año por delitos de homicidio o asesinato –tanto consumados como en grado de tentativa–, casi el triple que el año anterior cuando hubo tres casos de adolescentes de entre 16 y 18 años implicados presuntamente en delitos de esta índole que lleva la violencia a su máximo extremo.

Según datos de la Sección de Menores de la Fiscalía de Valencia, el pasado año 2022 se contabilizaron 2.514 delitos violentos (homicidios, lesiones, agresiones sexuales, robos con violencia y violencia en el ámbito familiar) cometidos por menores de edad en la provincia, el veinte por ciento de ellos (509) por niños de menos de catorce años y, por lo tanto, inimputables penalmente.

Esta alarmante cifra supone un incremento del 17,2 % de delitos violentos cometidos por menores respecto al año anterior, cuando se registraron 2.145 delitos de este tipo, según la memoria de la Fiscalía de 2021. Especialmente significativo es el caso de las agresiones sexuales, que aumentaron un 26,23 por ciento, pasando de 61 a 77 menores con causas incoadas por delitos contra la libertad sexual en los que habría mediado violencia.

La Fiscalía de Valencia remarca que muchos de los menores con los que han tenido que adoptar medidas cautelares presentan trastornos del comportamiento. «Sería necesario invertir en atención temprana y una mayor implicación de la administración con programas de actuación conjunta social-educativo-sanitario», recomiendan desde la Fiscalía de Valencia.

Respecto a la violencia de género, delito englobado en esta memoria dentro de la llamada violencia familiar, dado que el sistema de registro utilizado por la Fiscalía (el Cicerone) no discrimina unos procedimientos de otros, durante el 2022 se incoaron 57 diligencias de menores que agredieron, bien física o verbalmente, a sus parejas sentimentales.

El Ministerio Público considera que para combatir este tipo de violencia a edades tempranas sería oportuno la participación en las charlas que se dan en los colegios sobre violencia de género, «lo que consideramos que daría más visibilidad al problema». Como apunte, la Fiscalía recuerda que al cierre de la memoria de 2022 no habían recibido ningún informe del «Servicio de prevención y atención a la violencia de género en adolescentes», conocido como Taronja Sencera, que se puso en funcionamiento en octubre de 2021 para precisamente prevenir y atender a adolescentes en materia de violencia machista.