Cuando hablamos de las lluvias de estrellas, nuestra mente viaja al momento de las «lágrimas de San Lorenzo» en agosto. Sin embargo, ahora es el momento de las dracónidas quienes abren paso a las estrellas fugaces del otoño.

Aunque menos conocidas, las dracónidas suelen aparecer a principios de octubre, y deben su nombre a Draco, la constelación desde donde parecen partir los meteoros. También se le conocen como giacobínidas, puesto que provienen del cometa 21P/ Giacobini-Zinner descubierto en el año 1900.

Para nuestra alegría, este año será un buen año para la observación de las dracónidas, puesto que su pico de máxima actividad del 8 de octubre se producirá con la Luna decreciendo. Durante la primera parte de la noche, nuestro satélite no habrá salido por lo que será el mejor momento para divisarlas en el cielo. Además, se esperan 20 meteoros por hora viajando a velocidades algo más lentas en comparación a otras, ¿se las van a perder?

Si continúan leyendo estas líneas, significa que les interesa la astronomía. Pues bien, les traigo buenas noticias. Este es el mes por excelencia y casi que acaba de empezar. Por un lado, el 14 de octubre tendremos un eclipse parcial de Sol, que aunque sólo se podrá ver desde Canarias, tendrá su máximo esplendor a las 20:08 horas UTC del segundo sábado de octubre. Este tipo de eventos astronómicos se pueden ver en directo en varias páginas in streaming de internet, por lo que no estar en las Islas Canarias no supone un problema.

Por otro lado, el 22 de octubre podremos disfrutar de otra lluvia de estrellas, en este caso las oriónidas, de las cuales ya les hablé hace un par de días en otra de mis columnas. Las de Orión surcarán nuestro cielo desde el 2 de octubre hasta el 7 de noviembre y se esperarán entre 15 y 70 meteoros por hora el día de su máxima actividad. El 28 de octubre se espera el plenilunio, con la luna llena del cazador. Esta se llama así gracias a las tribus norteamericanas quienes atribuían un apodo a cada Luna llena para realizar un seguimiento del tiempo.

Ahora bien, si se pierden algunos de los eventos astronómicos citados, apunten las próximas fechas de más caídas de meteoros: las leónidas, que se podrán ver el 17 de noviembre, y las gemínidas, el 13 de diciembre.