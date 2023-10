El Nou d’Octubre también ha dejado su marejada interna en el PSPV. Ha sido a raíz de la decisión del senador (y alcalde de Paterna) Juan Antonio Sagredo de entrar en la Catedral de València para el Te Deum del arzobispo, Enrique Benavent. Mientras el resto de la comitiva de izquierdas que acompañaba a la Senyera en la Procesión Cívica se quedaba en la puerta, el dirigente socialista ha decidido entrar.

Según ha podido saber este diario, los representantes del partido en la ciudad le han explicado que la posición del partido no es de ahora, sino que se remonta a 1979 y la alcaldía de Ricard Pérez Casado, al considerar que la marcha con la Real Senyera es un acto ciudadano y que su entrada en la Seo es un reducto de los tiempos del franquismo que ya en la etapa de la primera alcaldía socialista tras la democracia se aparcó y que luego recuperó el PP con Rita Barberá.

Acompanyem a la Senyera a la Catedral de València, per a celebrar el solemne Te Deum.#ElNostreDia 💙💛❤️ pic.twitter.com/6BzXgKfu3S — Juan A. Sagredo l Alcalde de Paterna 🔥 (@SagredoMarco) 9 de octubre de 2023

Sagredo, no obstante, ha entrado en el Te Deum, como él mismo ha destacado en su cuenta en redes sociales junto con varias fotos en el interior del edificio: “Acompanyem a la Senyera a la Catedral de València, per a celebrar el solemne Te Deum”. Fuentes de su entorno han señalado que el dirigente se toma muy en serio la representación de todos los valencianos en el Senado y, por eso, ha optado por no desmarcarse del resto de la procesión. Han añadido que "ha sido coherente" con lo que siempre hace, "participar de los actos a las que asiste como representante público al 100 %, sean de la naturaleza que sean".

Sí que se han desmarcado, en cambio, el resto de representantes socialistas, tanto de Corts como del Ayuntamiento de València, así como diputados del Congreso, que han esperado a las puertas del edificio religioso junto con los cargos de Compromís para continuar luego con el recorrido junto a la bandera histórica valenciana.

Las citadas fuentes han añadido que como alcalde de Paterna ya firmó en el libro de la Seo y en el de la Basílica de la Virgen de los Desamparados.