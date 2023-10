La Conselleria de Sanidad ha iniciado esta mañana la campaña de vacunación contra la gripe 2023-2024 en la que, además, se va a poner de forma simultánea la vacuna contra la covid-19 a los colectivos vulnerables como en años anteriores. Y se ha comenzado, como suele ser habitual, por los más vulnerables: los mayores de 80 años en los centros de salud, las personas que viven en residencias y otros colectivos clave como el personal sanitario.

En total, de aquí a marzo, se espera llegar a más de 1,3 millones de valencianos incluidos en los colectivos de riesgo para ambas infecciones respiratorias, más que nunca, porque este otoño por primera vez se vacuna contra la gripe también a los niños sanos de 6 a 59 meses y a los fumadores. Además, se mantienen los colectivos de riesgo de todos los años con alguna modificación: las personas mayores (este año a partir de 60 años y no de 65 años) para las dos vacunas; las personas en residencias; personal sanitario y sociosanitario; embarazadas; personal de servicios públicos y personas con patologías.

En total, se espera poner más de 2 millones de dosis de vacuna contra la gripe y contra la covid, que ya están disponibles en las neveras de los centros de salud valencianos y en las residencias de ancianos y de personas con diversidad funcional. En total, 2.700 puntos de vacunación en las tres provincias "de los que más de 400 son residencias" según los datos que ha aportado esta mañana Ruth Usó, directora general de Salud Pública.

Los más vulnerables, primero

Josefa, de 96 años y su hijo Ventura, de 73, han sido de los primeros que han recibido el doble pinchazo esta mañana en el centro de salud de Alfahuir, en València "para que no nos constipemos tanto" ha dicho Josefa. Ella se vacuna "todos los años" y anima a otros a que lo hagan. "A mí me ha ido bien", ha asegurado. Su hijo, que la acompañaba esta mañana también iba a recibir el doble pinchazo pero, en este caso por ser grupo de riesgo: "Estoy operado de cáncer y pasé por un infarto". Sobre la necesidad de vacunarse, Ventura lo tenía claro: "Fíjate si me da confianza que con la covid, si no hubiéramos tenido vacunas, ¡imagina cómo hubiéramos acabado! Han hecho su papel".

Mercedes y José Luis son otros dos vecinos del barrio de Benimaclet que esperaban su turno para recibir los pinchazos. Con 87 años "nos vacunamos todos los años porque somos de alto riesgo", han explicado y ya lo venían haciendo en años anteriores. "Nos da tranquilidad". "Yo el año pasado como si no hubiera pinchado porque no me dio ni reacción", apuntaba José Luis, recordando que era la quinta dosis contra la covid que recibía.

Tras los más vulnerables, el calendario de inmunización seguirá a principios de noviembre con los mayores de 60 años, las personas de riesgo y a mitad de ese mes con otros grupos. Las personas que no tengan ninguna indicación, podrán pedir inmunizarse contra la gripe a partir del 4 de diciembre. Los niños de 6 a 59 meses podrán vacunarse en cualquier momento aprovechando también las visitas que tengan programadas con sus pediatras.

Los niños, por primera vez

Para inmunizar a los más pequeños contra la gripe, Sanidad ha adquirido cerca de 125.000 dosis de vacuna ya que el objetivo es intentar llegar a, al menos, la mitad de los 200.000 niños sanos que están llamados a protegerse contra el virus. Según ha recordado esta mañana la directora general de Atención Primaria, Eva Suárez, este año se han comprado dos tipos de dosis: una pinchada para los niños de riesgo y los menores de 6 a 24 meses y una inhalada para los de 24 a 59 meses.

"La inhalada tiene la ventaja de que es atenuada, genera más anticuerpos, es de fácil administración y no hace daño", por lo que esperan una buena acogida en las familias. Desde la administración esperan que esta inmunización, junto a la de VRS (el virus causante de la bronquiolitis) que ya se está llevando a cabo, se note en los centros de salud y hospitales este año.

"La gripe está muy presente en los niños, se infectan ellos primero y después los adultos. La tienen más tiempo y eliminan más cantidad de virus", de ahí que la OMS llevara varios años recomendando incluir a los niños en esta campaña, según ha recordado Eva Suárez.

Evitar el colapso de todos los años

El objetivo, protegiendo a los más vulnerables y a los que más llevan la enfermedad (pero también la sufren) es intentar tener una temporada lo más controlada posible y con menos afección a niños y mayores ya que todos los años la confluencia de VRS; gripe y ahora covid colapsa centros de salud y hospitales con miles de consultas y de hospitalizaciones. Sobre qué campaña de gripe se espera en la C. Valenciana, la directora general de Salud Pública ha asegurado que no prevén "grandes complicaciones" teniendo en cuenta lo sucedido en países del hemisferio sur como Australia.

Para obtener los mejores resultados, lo ideal es que se vacunen el máximo posible de personas. En Sanidad tienen como objetivo llegar al 75% de vacunados entre personas mayores y personal sociosanitario y al 60 % en embarazadas y grupos de riesgo. "Desde que vacunamos con covid, tenemos mejores cifras de cobertura", ha apuntado Usó, que confía en que la pandemia de covid haya servido para concienciar.

"Esperemos que todos hayamos aprendido algo. Las vacunas son efectivas y seguras. Después de lo que hemos pasado, hemos aprendido la importancia de la prevención y la vacunación sin olvidar medidas para todos los virus respiratorios como medidas de etiqueta respiratoria (pañuelo, toser en el codo), el lavado de manos y el uso de la mascarilla cuando las personas tienen algún síntoma respiratorio", ha dicho la directora general de Salud Pública.

La de covid, adaptada a nuevas cepas

Sobre la vacunación frente al coronavirus, Usó ha confirmado que las dosis que se están poniendo son las últimas desarrolladas por el laboratorio Pfizer adaptadas a las nuevas variantes del SARS-CoV-2 que estaban circulando: la subvariante de ómicron XBB.1.5 y similares. Estos viales los adquiere directamente el Ministerio de Sanidad en una compra conjunta (las de gripe las adquiere la conselleria) y la campaña ha arrancado teniendo ya distribuidas 400.000 de estos viales contra la covid, un tercio de todas las esperadas durante la campaña. Además, el ministerio se ha comprometido a enviar cerca de 160.000 dosis cada semana para proveer a todos los puntos de vacunación.