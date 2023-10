El sindicato de Enfermería Satse ha denunciado este viernes que la dirección del departamento de salud del Hospital Clínico-Malvarrosa de València no proporciona ni parcas impermeables, ni paraguas ni calzado para hacer frente al frío y la lluvia a las enfermeras de los centros de salud, de la unidad de hospitalización a domicilio ni a las de los Puntos de Atención Continuada PAC. Según Satse tampoco reciben mochilas donde guardar el material sanitario que llevan a los domicilios de los pacientes.

Según han denunciado en un comunicado, estas profesionales han tenido que pagarse de su propio bolsillo los anoraks y los chubasqueros para enfrentarse a este próximo invierno, así como calzado para la lluvia, ya que este tipo de vestimenta se deteriora rápidamente. Igualmente, aseguran que las profesionales se han comprado bolsas grandes para transportar a los domicilios el material para curas o inyectables.

Inspección de Trabajo ya intervino

El sindicato denunció la situación a la Inspección de Trabajo de la provincia de Valencia, que ya emitió un requerimiento para que se les proporcione todo el material y remitió un escrito a la dirección del departamento de salud informándoles de la existencia de ese requerimiento en febrero de 2023, escrito que no ha recibido todavía respuesta.

Según denuncia Satse, otro problema relacionado con ello es que están acudiendo a los domicilios "sin la ropa rotulada identificándolos como personal de la Conselleria de Sanidad", tal y como lo llevan los trabajadores del SAMU que van "perfectamente identificados" con ropa de colores llamativos serigrafiada con el logo de la conselleria y su categoría profesional, y con mochilas y maletas homologadas para transportar el material sanitario.

Un solo vehículo para ir a las urgencias

Por otro lado, desde Satse han criticado que el personal de los centros de salud del Clínico solo cuenta con un vehículo para que sus trabajadores acudan a las urgencias a domicilio, "de manera que si un equipo de médico y enfermera ha salido con el coche y hay otra urgencia los profesionales deben coger sus coches particulares para no tener que ir de madrugada por la calle".

Satse asegura que este es otro tema al que la dirección del departamento "no ha dado solución todavía", pese a que los vehículos se incorporaron a estos centros en 2019. "Nos consta que también son varios los centros de salud y consultorios auxiliares no tienen aún vehículos para acudir a las urgencias que surjan, y sus trabajadores no están autorizados a hacer uso de taxis para acudir a los domicilios a atender a los pacientes", ha añadido. El Sindicato de Enfermería espera que la Dirección del Departamento solucione ambos problemas a la mayor brevedad posible.