Un centenar de estudiantes, profesores y personal de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia (CEU UCH) han participado en un juego de escape urbano compuesto por enigmas y retos dedicados a comprender las causas del alarmante aumento de las infecciones resistentes a los antibióticos a nivel mundial. Esta actividad divulgativa, con motivo de la Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia a los Antimicrobianos de la OMS, del 18 al 24 de noviembre, ha sido organizada por el equipo SWICEU de la CEU UCH, dedicado a la investigación para la búsqueda de nuevos antibióticos, la promoción de vocaciones científicas en este ámbito entre universitarios y preuniversitarios y la concienciación sobre su uso correcto entre la población.

La actividad 'Enigma en el campus' se ha realizado con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)-Ministerio de Ciencia e Innovación.

En todas las pruebas de este juego de escape urbano divulgativo, a través de mensajes cifrados, mapas con claves y vídeos con pistas, los participantes han podido comprender mejor los mecanismos de resistencia de las bacterias, el proceso experimental de búsqueda de antibióticos, el aumento de infecciones resistentes y sus vías de transmisión. Según el estudio de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) en 130 hospitales españoles, que han publicado esta semana, más de 23.000 personas han muerto este año por infecciones que no responden a los antibióticos, una cifra que multiplica por 20 a las muertes por accidente de tráfico.

Con receta y respetando las dosis

Esta actividad divulgativa, organizada por el equipo SWICEU con la colaboración de FECYT-Ministerio de Ciencia e Innovación, también ha recordado a los participantes las recomendaciones sobre el uso correcto de los antibióticos para preservar su efectividad, como la importancia de no automedicarse ni tomar antibióticos sin receta, respetar las dosis, los horarios y la duración de los tratamientos, no usarlos para una infección vírica, como una gripe o un resfriado, ya que solo están indicados para infecciones bacterianas, no reutilizarlos y tampoco tirarlos, sino depositarlos en la farmacia para que no contaminen el medio ambiente.

Cinco lugares del campus de la CEU UCH han sido los escenarios de las pruebas y retos a descifrar por los participantes en el juego de escape urbano sobre antibióticos, que han competido entre sí formando diez equipos. Un grupo de actores ha escenificado los retos, diseñados por el equipo SWICEU y la empresa especializada en juegos de escape Mystery Games. Los equipos han recorrido los laboratorios y el aula de práctica farmacéutica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la CEU UCH, el estudio de radio, la plaza del campus y el Paraninfo de la Universidad, para superar cada prueba y obtener el código final para ganar el reto.

Infecciones resistentes: la “crisis” de los antibióticos

Según destaca la catedrática de Microbiología de la CEU UCH, Teresa Pérez Gracia, responsable del equipo SWICEU, “el alarmante aumento de las infecciones resistentes a los antibióticos se debe, en buena medida, al mal uso y al abuso de estos fármacos, que ha favorecido que las bacterias adquieran resistencias frente a ellos. Por eso es tan importante concienciar a la población. Los antibióticos han salvado millones de vidas, desde su introducción en los años 40. Son esenciales en los trasplantes de órganos, la supervivencia de bebés prematuros y de personas inmunodeprimidas, la cirugía protésica o los catéteres vasculares. Por ello, su pérdida de eficacia nos aboca a una grave crisis de salud mundial. De cumplirse las previsiones, las infecciones bacterianas resistentes a los antibióticos serán la primera causa de muerte mundial en las próximas décadas si no actuamos para evitarlo”.

Jóvenes en busca de nuevos antibióticos

El equipo SWICEU de la CEU UCH involucra cada curso a más de un centenar de estudiantes en la búsqueda de nuevos antibióticos en el medio natural. Desde 2017, los universitarios participantes en SWICEU se forman y forman a su vez a alumnos de ESO y Bachillerato en las distintas fases del proceso experimental de detección de microorganismos con capacidad de antibiosis a partir de muestras de tierra. En los experimentos realizados en estas seis ediciones, casi un millar de jóvenes participantes han aislado más de seis mil colonias de microorganismos, detectando entre ellos 505 productores de antibiosis, para el desarrollo de posibles tratamientos antibióticos en el futuro.

En materia divulgativa, el último proyecto del equipo SWICEU titulado 'Alzando la voz frente a la pandemia silenciosa', del que forma parte este juego de escape urbano, ha obtenido la mejor calificación entre los presentados por universidades de la Comunitat Valenciana a la última convocatoria de Ayudas para el Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de la Innovación 2022, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)-Ministerio de Ciencia e Innovación. Y está entre los 20 con mejor puntuación de los 489 presentados en la categoría de “Proyectos de comunicación social de la ciencia y la tecnología” de esta convocatoria nacional.