Uno de cada tres hogares valencianos pasa calor en verano y frío en invierno

Mantener la temperatura adecuada en la vivienda en los meses fríos o durante el verano es algo fuera del alcance de uno de cada tres hogares de la Comunitat Valenciana según los nuevos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto se traduce en que unas 744.000 familias valencianas, el 35,7 %, no pudieron mantener en 2023 su vivienda lo suficientemente fresca durante el estío y 652.000, el 31,3 %, no lograron alcanzar una temperatura cálida en los meses invernales.

Este confort térmico del hogar está relacionado con el nivel de ingresos de la unidad familiar, pues el porcentaje de familias que no pudo mantener una temperatura adecuada de su vivienda se reduce a medida que aumenta el nivel de renta.

Un lujo para los más pobres

El INE, atendiendo al nivel de ingresos, divide a la población en cinco quintiles. El primero incluye al 20 % de población con la renta más baja mientras el quinto aglutina al 20 % con renta más alta. En ese primer quintil de población con menos renta el confort térmico es un lujo inalcanzable para cuatro de cada diez hogares españoles tanto en invierno (41 %) como en verano (39 %). En el caso de los hogares que pasan calor en verano, dicha proporción se reduce en más de la mitad en el quintil de mayor renta, pues solo afecta a poco más de una de cada seis viviendas (15 %). Por otro lado, mientras que uno de cada cuatro hogares ricos aseguran padecer frío en invierno (el 25 %), durante dicha estación del año tiritan cuatro de cada 10 de los hogares más pobres.

Germán Caballero

Geografía del confort térmico de los hogares españoles

En el conjunto de España poco más de una cuarta parte (el 27,5 %) de los hogares afirmó que no pudo mantener una temperatura suficientemente cálida durante los meses fríos en 2023. Por su parte, uno de cada tres (el 33,6 %) manifestó que no tenía una temperatura suficientemente fresca durante el verano. Ambos porcentajes fueron superiores a los de 2012.

También han ido a peor las cosas en la C. Valenciana: si en 2012 los hogares que no podían mantener una temperatura de confort en invierno rondaban la cuarta parte del total (el 26,3 %) ahora son ya casi un tercio (el 31,3%). Esto supone aumentar en 127.000 los hogares que pasan frío en invierno, un 24 % más en 11 años.

En 11 años hay 127.000 hogares más que no alcanzan en invierno el confort térmico y en verano son 125.000 más

Igualmente, han crecido los hogares valencianos que pasan calor en verano, pues ahora son unos 125.000 más al incrementarse un 20 % las familias en esta situación. En ambos casos, los aumentos han sido muy superiores al incremento del número de hogares, pues en 2023 eran unos 88.000 más que en 2012 y, por tanto, el alza ha sido inferior al 5 %

Un hombre ve la televisión tapado con una manta y guantes para reducir el consumo eléctrico del hogar. / Levante-EMV

La cuarta región que más tirita

La C. Valenciana es la cuarta con mayor porcentaje de hogares que no pueden mantener una temperatura suficientemente cálida los meses fríos tras Murcia (40,1 %), Andalucía (34,9 %) y Extremadura (34,4 %). En consecuencia, pese a tratarse de tres de las regiones más cálidas de España, son las que cuentan con más hogares que pasan frío en invierno porque también están entre las autonomías con menor renta per cápita, con lo cual en la raíz del problema está la pobreza energética. Las que tuvieron menores porcentajes son Navarra (16,8 %), Castilla y León (18,5 %) y País Vasco (20,2 %).

Si atendemos a no tener una temperatura suficientemente fresca durante el verano, la C. Valenciana es la octava. La tabla la lideran Murcia (46,6 %), Madrid (37,7 %) y Andalucía (37,1 %). Por su parte, las que tuvieron menores porcentajes de hogares fueron Asturias (16,7 %), Cantabria (19,6 %) y Galicia (19,7 %).

Una familia del barrio de Carolinas de Alicante, tira de abanico en plena ola de calor al descatar encender el aire acondicionado por el coste de la luz. / Axel Álvarez

Ahogados por los gastos de la vivienda

Por otro lado, el módulo de vivienda de la Encuesta de Condiciones de Vida 2023 del INE también destaca que los gastos de la vivienda (hipoteca o alquiler, calefacción, electricidad, etc.) son una carga pesada para 671.000 hogares valencianos, casi uno de cada tres (el 32,2 %). Esta proporción está por debajo de la media estatal, que fue del 36,2 % de hogares, y es la quinta más baja de España. El menor porcentaje se dio en el País Vasco con uno de cada cuatro hogares (el 25,7 %) y el más alto el de Murcia con cuatro de cada diez (42,7 %). Por nivel de renta, los gastos de la vivienda fueron una carga pesada para la mitad de los hogares más pobres.

Suscríbete para seguir leyendo