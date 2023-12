Semana determinante para el futuro del PSPV

Con la semana actual sin llegar a la mitad de días tachados, el PSPV ya posa su mirada en la próxima. No es cuestión de puentes y festivos, que también marcan la actualidad política, sino de citas que podrían determinar el futuro interno de los socialistas valencianos. El ambiente es de expectación y en el calendario se vislumbran como mínimo dos encuentros que podrían delimitar la evolución orgánica de la federación: la ejecutiva del lunes y el Comité Nacional del sábado, con visita incluida del número 3 del PSOE, Santos Cerdán, entre medias.

Los nombramientos de Rebeca Torró y Arcadi España como secretarios de Estado de Industria y Política Territorial han dado una vuelta de tuerca a la dinámicas orgánicas que viven los socialistas desde el 28 de mayo. Su entrada en el Gobierno de España obliga a reestructurar el grupo de las Corts donde Torró y España eran síndica y síndic adjunto. La designación del nuevo portavoz y uno de los adjuntos será el tema principal de la ejecutiva del próximo lunes, aunque no haya sesiones de control hasta febrero. El secretario general, Ximo Puig, propondrá un nombre, se aprobará y el grupo lo ratificará.

Los ojos se posan en José Muñoz, secretario de Organización en la dirección de Puig. Es uno de los nombres más repetidos, aunque de momento se pone de perfil. “No me adelantaría a los tiempos”, expresó ayer. ¿Pero querría serlo? Ni sí ni no ni todo lo contrario: "He dejado lo del querer o no querer", agregó. El expresidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar; la vicesecretaria de Igualdad del partido, Rosa Peris, o alguno de los adjuntos, Maria José Salvador y José Chulvi son otras posibilidades. Más difícil parece tenerlo Mercedes Caballero.

Sea quien sea dirigirá al grupo hasta, como mínimo (y salvo más nombramientos), el próximo congreso de los socialistas y la elección de una nueva dirección. Para una celebración ordinaria aún quedaría un año como mínimo, pero los movimientos podrían acelerarse. La mirada está en Madrid y el Consejo de Ministros, que se celebra los martes. En Ferraz y en la dirección valenciana es un comentario extendido en las últimas horas que Puig puede tener opción de un cargo de representación institucional de España en el exterior.

Que Pedro Sánchez no eligiera a Puig como ministro se interpretó como un mensaje de renovación de la federación valenciana a medio plazo. Si ahora, tres semanas después, se concretase esta designación se abriría la puerta a que ese cambio fuera prácticamente inmediato y por la vía del congreso extraordinario. Fuentes del entorno del expresident niegan esta posibilidad. Lo constatan, además, con hechos: Puig presidirá la única comisión que dirigirán los socialistas en el Senado, la de Presupuestos, mientras el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, será vicepresidente en la de Economía y Trabajo Social.

Este movimiento podría significar que su apuesta es la de continuar al frente del partido hasta el congreso y pilotar la sucesión. Menos probable parece que aguante el escaño de las Corts hasta entonces. La sensación de expectación ante posibles cambios no ha hecho más que aumentar y el sábado 16 tendrá una cita destacada con el Comité Nacional, máximo órgano entre congresos. Ese día y el anterior estará en València y Alicante el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, persona con mando en plaza en los socialistas en nombre de Pedro Sánchez.

Reacciones de PSPV y oposición

De momento, Muñoz destacó ayer que los nombramientos de Torró y España "refuerzan la posición del PSPV y Ximo Puig en el Gobierno de España” al ser "dos personas de su entera confianza". Por su parte, la delegada del Gobierno y vicesecretaria del partido, Pilar Bernabé, aseguró ayer que ahora no es tiempo de cambios orgánicos sino de configurar un gobierno, "el que más ha invertido en la Comunitat Valenciana". Así, destacó que los nuevos secretarios de Estado estarán al frente de "dos áreas absolutamente estratégicas para la agenda valenciana".

A los dos dirigentes socialistas les empezaron además a llegar deberes del resto de formaciones políticas. La portavoz del Consell, Ruth Merino, les instó a "dar visibilidad" en el ejecutivo central a las necesidades valencianas porque las "conocen en profundidad" (citó el sector cerámico, la financiación o el Puerto de València) mientras que el síndic de Compromís, Joan Baldoví, les pidió actuar "como valencianos" para "hacer presión" en Madrid con las reivindicaciones de la Comunitat Valenciana mencionando la deuda o el cambio de modelo de reparto.