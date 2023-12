El tiempo en Valencia vuelve a dar un giro de 180 grados para pasar de un extremo a otro en los próximos días y marcar, probablemente, un nuevo hito histórico "sin precedentes", según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Y es que en pleno mes de diciembre se acerca un episodio extremadamente cálido que se espera que deje temperaturas muy elevadas para esta época del año, a apenas 15 días de Navidad y con el mercurio marcando valores próximos a los 30 grados en la ciudad de València. Increíble pero cierto.

Cómo evolucionará el tiempo en Valencia

El inicio de este nuevo récord de temperatura en Valencia comenzará hoy mismo con la llegada de un frente que atravesará la Comunitat Valenciana y que es probable que deje algunas precipitaciones "a última hora en la mitad norte" del territorio. Las lluvias, que "podrían extenderse al resto" de la autonomía, se prevén "débiles" e incluso se cree que "en muchas zonas no lloverá", según pronostica la Aemet.

El frente será el fenómeno que marque la frontera entre el tiempo que estamos viviendo en los últimos días en Valencia (seco y frío) y el tiempo que viviremos a partir de esas escasas precipitaciones que están a punto de producirse. Y es que, una vez que pase dicho frente, el viento "girará a poniente".

Durante esta tarde-noche y próxima madrugada un frente atravesará nuestro territorio dejando precipitaciones en la mitad norte a últimas horas, que podrían extenderse al resto. Ya sabemos que las precipitaciones de los frentes de poniente son débiles y en muchas zonas no lloverá. — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 7 de diciembre de 2023

Además del hecho de que el viernes las rachas serán "muy fuertes en Castelló" y tal vez incluso en "puntos del interior de Valencia o Alicante", lo cierto es que ese giro del viento conllevará "un progresivo ascenso de temperaturas que, previsiblemente, se prolongará hasta el próximo martes".

La subida de los valores térmicos afectará tanto a las temperaturas máximas como a las mínimas a partir del fin de semana, aunque será realmente entre el domingo y el martes cuando se registren las temperaturas más altas y se aprecie mejor este nuevo "episodio anómalo", tal y como lo describe la Agencia Estatal de Meteorología.

Y es que la previón es que, durante estos días, se registren "nuevos récords diarios" de temperaturas medias y "es probable" que se trate de un episodio cálido "sin precedentes" en la Comunitat Valenciana "a estas alturas del año". Y, tal vez, incluso se apunten registros récord no sólo en suelo valenciano, sino del conjunto del territorio nacional.

El tiempo en València ciudad

En lo que se refiere al tiempo y la temperatura en València ciudad para estos próximos días, la Aemet considera que el frente que atravesará la Comunitat Valenciana a partir de esta tarde dejará algo de lluvia en la capital del Túria, especialmente a primera hora de la noche y durante la madrugada.

Ya mañana viernes, 8 de diciembre, el viento del noroeste se dejará notar con intensidad sobre todo hasta el mediodía. El horizonte estará dominado por el sol y el termómetro marcará aún valores muy similares a los de hoy, con máximas de 21 grados.

El sábado 9 de diciembre de nuevo el viento de poniente hará acto de presencia con rachas intensas que se prolongarán desde el mediodía de esa jornada hasta primeras horas de la tarde del domingo 10. Ya en esta jornada se advertirá fácilmente la subida de temperaturas, puesto que se esperan 25 ºC de máxima en la capital del Túria y 14 ºC de mínima.

El lunes el viento amainará, aunque la temperatura máxima en València ciudad no bajará de los 20 grados (de hecho, se anuncia una máxima de 23 ºC); no obstante, no será hasta el día siguiente, martes 12 de diciembre, cuando más se eleve el termómetro al alcanzar los 27 grados en la capital con una mínima de 15 ºC. El viento esa jornada soplará del suroeste con cierta intensidad y será el responsable de ese aumento de las temperaturas en València.