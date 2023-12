Crecen los casos de gripe y covid pero el buen tiempo evita el colapso

"Ante el aumento de casos de gripe y covid, le recordamos que puede protegerse vacunándose. Coja cita consultando con su centro de salud". Este es el mensaje que la Conselleria de Sanidad está enviando a la ciudadanía que todavía no se ha inmunizado de estas infecciones respiratorias esta temporada. El área autonómica de salud lo advierte ante el aumento de casos de covid, gripe y virus respiratorio sincitial (VRS) registrado en las últimas semanas.

Pese a que todavía no se conocen las cifras autonómicas de esta semana, la tendencia al alza es clara en los últimos datos (del 11 al 17 de diciembre), por lo que divulgar las vías para vacunarse, especialmente a los sectores más vulnerables, es clave. La Comunitat Valenciana está por encima de la media nacional de casos. De hecho, los últimos datos cifran en 1.116,5 infecciones por cada cien mil habitantes, más de la mitad que la media nacional que está en 523,4 casos. Si todavía no ha crecido más la cifra total se debe al buen tiempo. Así lo aclaran desde el sindicato Csif, que señalan que de momento no hay saturación ni en hospitales ni en centros de salud pero se espera que está semana la situación cambie.

¿Por qué? Según el ente que representa a los trabajadores sanitarios, lo que ha 'salvado' del colapso por covid o gripe a los centros de salud valencianos estas navidades, cuando el horario se limita a las mañanas, ha sido el anómalo buen tiempo que está haciendo en la autonomía hasta el día de hoy. "Se espera que está semana aumenten los casos. De momento, con las temperaturas elevadas que estamos experimentando, aunque han crecido los casos de covid, no existe la saturación que sí se está sufriendo en otras autonomías. Cuando bajen los termómetros y tras los encuentros familiares, es previsible que haya más contagios", señalan desde el sindicato.

Los datos con los que cuenta la conselleria salen del Boletín del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en la Comunitat Valenciana, que recogen la incidencia de las IRAS por covid, gripe y virus respiratorio sincitial de la semana 50 del año (del 11 al 17 de diciembre).

Los niños de hasta 4 años, lo más contagiados

Los tres tipos de infecciones respiraciones aumentan esta semana, pero la que más crece es la VRS con un incremento de un 57,4 %, pasando de 65,7 casos a 154,1; seguida de la gripe, de 26 a 50,2 infectados por cada cien mil habitantes. La covid, por último, aumenta con menos fuerza pero de forma más progresiva. Esta última semana se han registrado 135,1 casos frente a los 116 del anterior periodo.

El grupo de edad más afectado es el de los menores entre cero y cuatro años, en el que la incidencia en la última semana ha sido de 4.322,4 casos por cada cien mil habitantes, frente a los 3.627,1 de la semana anterior. Por contra, la horquilla de edad que menos casos registra es la de la población de entre 45 y 64 años, que ha registrado 870,6 casos por cada cien mil habitantes.

Por departamentos de salud; Sagunt, Requena, Xàtiva-Ontinyent, la Ribera, Gandia y Orihuela son las zonas donde hay más casos esta semana que oscilan entre 1.260 y 1.515 infecciones por cada cien mil habitantes. Por contra, los departamentos en los que se han contabilizado menos pacientes con covid, gripe o VRS son Torrevieja; Sant Joan d'Alacant; la Marina Baixa; Dénia y València.