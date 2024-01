Otros pélets cercan la costa valenciana

¿Podrían llegar al Mediterráneo restos del vertido de pélets que contaminan desde hace días la costa gallega? Parece complicado, por no decir imposible, pues atravesar el Estrecho de Gibraltar es algo muy complejo como explican los expertos. La amenaza para el litoral valenciano, en todo caso, está más cercana y se halla en el Delta de l’Ebre. Un gran complejo petroquímico radicado en Tarragona fabrica millones de toneladas al año de este tipo de material y en su transporte suelen producirse perdidas. Las corrientes de Norte a Sur sí propician a veces deposiciones de estos microplásticos, de unos 5 milímetros, que pueden acabar en las playas valencianas.

Para Núria Felis, ingeniera forestal, licenciada en Ciencias Ambientales y experta en ecosistemas marinos por la Escola Politècnica Superior de Gandia (UPV), aunque es muy preocupante lo que se está viendo estos días el problema en el Mediterráneo es de otro tipo. Y no menor. «Tenemos fragmentos y fibras que no se visualizan a simple vista, en una elevadísima densidad pero no llegan por el mar sino por los ríos», señala.

«El 80 % procede de tierra, arrastrado sobre todo por las lluvias torrenciales», comenta. Apunta, además, que ahora en invierno, cuando las máquinas no limpian con la frecuencia de la época estival, es el momento donde se acumulan esos residuos en la orilla. Felis, en la directiva de la Asociación Española de Basuras Marinas (AEBAM), no duda en calificar de «alarmante» los restos de plásticos que se detectan por el Golfo de Valencia.

Una investigación suya a través de un exhaustivo trabajo con redes alertaba hace unos años de la proliferación de films, láminas plásticas, embalajes o bolsas. Entonces determinaba su elevada presencia entre Cullera y Dénia.

Lo cierto es que los accidentes con pélets son algo no tan infrecuente, aunque lo de Galicia ha sido a gran escala por la caída al mar de un contenedor. En España el peligro más próximo está precisamente en Tarragona, donde se concentra más del 60 % de producción de este tipo de componentes de toda Europa. De hecho, varias playas catalanas han sufrido en los últimos años episodios similares al de Galicia, aunque a menor escala. El problema es que tienen una degradación muy baja, de ahí que la Fiscalía General de Medio Ambiente haya abierto diligencias para investigar y depurar responsabilidades.

Partículas difíciles de gestionar

«Lo que ahora ha ocurrido en Galicia tiene que servir para concienciar, para llamar la atención porque la retirada de estos millones de partículas es muy difícil de gestionar», incide Felis. Alrededor del 80 % de los microplásticos provienen de fuentes terrestres, como ríos o acequias, que son arrastrados por la escorrentía y transportados por las corrientes. Los hay de dos tipos: primarios y secundarios. Entre los primeros se encuentran los que proceden de productos farmacéuticos y cosméticos, como la pasta de dientes o exfoliantes. El resto son fragmentos de plásticos grandes erosionados por el oleaje.