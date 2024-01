Un "error informático" retrasó casi un mes la gestión de las becas del Ministerio de alrededor de 25.000 universitarios. Así figura en la respuesta del Gobierno al sindicato de estudiantes BEA, que preguntó a través de la síndica de la UV por el retraso de estas ayudas que son muy importantes para cientos de miles de estudiantes.

En concreto, estas becas sirven para pagar la matrícula de grado (que suele oscilar entre 1.000 y 1.500 euros en función de la carrera). También se puede optar a 1.700 euros extra por renta familiar, 2.500 euros por cambio de residencia durante el curso escolar y 125 euros más por excelencia académica.

Esta cuantía es vital para muchos jóvenes de familias con bajos recursos y que dependen económicamente de esta ayuda para poder estudiar. Para más Inri, el sistema de presentación de la beca cambió este año. Normalmente las solicitudes se presentan en agosto, pero ante los retrasos habituales todos los años el Ministerio decidió retrasar el plazo y que la presentación de la beca se hiciera en mayo de 2023 para cobrarla nada más empezar el curso en septiembre. La realidad es que en enero de 2024 no ha llegado ni un euro al estudiantado.

Este tipo de retrasos son habituales, pero el de este año está generando nerviosismo en gran parte del estudiantado valenciano, que ve como las ayudas no llegan. Según explica la síndica de la UV, la universidad envió las solicitudes de becas al Ministerio los pasados días 23, 27 y 30 de noviembre, pero debido a "un error informático" el ministerio no empezó a tramitarlas hasta el 18 de diciembre.

Pese a esto, la UV informa que el pasado día 5 el estado de tramitación de las becas pasó a "propuesta de resolución" y espera que envíen la notificación final sobre las ayudas en la primera quincena de enero. En caso de no ser así, recomiendan a las personas afectadas que se pongan en contacto con el servicio de estudiantes.

"Estudiar no es un privilegio"

El sindicato estudiantil BEA lleva reclamando el pago de estas ayudas desde hace varias semanas y denuncia que "está en riesgo la continuidad en la universidad de muchas personas que dependen económicamente de esta ayuda". Reivindican que "no queremos que estudiar sea un privilegio que solo algunos puedan permitirse".

Miembros del sindicato critican a su vez que la Universitat de València también tardó especialmente en derivar las solicitudes de becas al Ministerio. "La beca se suele pagar cada año a finales de octubre o principios de noviembre, pero la UV no mandó el papeleo hasta la segunda quincena de noviembre, y ya sabemos cómo funciona la burocracia", critican.

Estas becas suponen el sustento para miles de estudiantes que viven en pueblos y localidades lejanas a Valencia y que tienen que pagar un piso compartido para estudiar. "De septiembre a enero muchos jóvenes han tenido que estar dependiendo de los padres o han buscado un trabajo para sacar el dinero, cuando la beca tiene que llegar nada más empezar el curso", denuncian.

Con tres meses de antelación

El sindicato critica especialmente el cambio de criterio del Ministerio de Educación que, en la práctica, no ha servido para mucho. "Propusieron entregar el papeleo en mayo para tener 3 meses, junio, julio y agosto, para tramitar las becas y pagarlas en septiembre, pero estamos a enero y no nos han llegado ¿Para qué vale presentarla antes?" critican.

Según el portal estadístico de la Conselleria de Educación, 204.838 estudiantes de las universidades valencianas fueron becados el curso pasado. De estos, 157.353 recibieron la beca del Ministerio y se aprobaron 47.485 becas salario de la Generalitat Valenciana (que se puede compaginar con la del Gobierno).

El problema afecta a todas las universidades valencianas, pero especialmente a la Universitat de València, donde los becarios ni siquiera saben, en enero de 2024 si van a cobrar o no la beca. Según explican fuentes de la Universidad Miguel Hernández de Elche, su servicio de becas sí que está comunicando al alumnado si se le ha concedido la ayuda o no, para que lo sepan aunque aún no se les haya pagado.

Fuentes de la Universidad de Alicante explican que la beca del Ministerio está casi pagada a todos los alumnos y alumnas, en total se han concedido 7.641 ayudas al estudio y que no han tenido ninguna queja en su caso.

Perder la beca el primer año

La beca del Ministerio tiene varios condicionantes para el estudiante que la pida: para empezar no cubre las segundas matrículas en las asignaturas y solo se becan los créditos mínimos para sacarse la carrera. Es decir, que hay que aprobar todo a la primera.

Esta es una información importante, ya que según los últimos datos del Ministerio de Educación, uno de cada tres universitarios valencianos pierde la beca en su primer año de universidad. La gran mayoría de pérdidas es por haber suspendido más de la mitad de las asignaturas, pero también hay qien pierde la beca al dejar la carrera o no se les renueva porque la situación económica de su familia mejora de un año para otro.

La Comunitat Valenciana tiene uno de los mejores sistemas de becas universitarias de toda España y cuenta con los mismos becados que algunas autonomías como Andalucía, mucho más grande en población. También tien unas de las mejores becas en cuanto a prestaciones, ya que a la beca del Ministeiro de Educación se añade (y se puede compaginar) la beca salario de la Generalitat Valenciana a la cual se accede sacando buenas notas pero también por nivel de renta.