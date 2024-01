Unos 44 niños y niñas discapacitados llevan semanas sin poder entrar en el aula porque el único ascensor de su colegio, el CEIP Tomás de Villaroya, está averiado. Como la dirección del centro no ha querido separar a estos estudiantes de sus compañeros ha colocado mesas y sillas en el patio y en el gimnasio, para que todos los estudiantes del centro den las clases allí.

Este colegio situado en Valencia es de "matriculación preferente" para alumnado con discapacidad. Niños con y sin movilidad reducida dan clase juntos, pero el centro solo tiene un ascensor para el casi medio centenar de jóvenes en silla de ruedas.

Para más Inri, es un elevador que tiene 30 años y que se estropea constantemente. Cuando no funciona, es imposible que los jóvenes en silla de ruedas puedan subir a dar clase, y cuando funciona, es tan pequeño que se forman largas colas para que todos los niños y niñas con movilidad reducida puedan subir a sus aulas.

El Ampa del centro lleva años reclamando otro ascensor para que no haya que suspender las clases si se suspende el único que hay, y también para agilizar que los menores suban a clase. En 2023 el ascensor se estropeó tres veces y este año ya ha fallado otra vez. Las familias señalan el sinsentido de que "los alumnos se encuentran con barreras arquitectónicas insuperables en un colegio de escolarización preferente para alumnado con diversidad funcional".

Papeles para justificar papeles

La reclamación de los padres lleva en los despachos de Conselleria desde el año 2022. Educación (entonces en manos de Compromís y PSPV) autorizó las obras del segundo ascensor. Pero eso solo fue el principio de un infierno burocrático interminable. "Las obras para hacer el foso tenían que haber empezado este verano, pero aquí no vino nadie. En diciembre tendrían que estar acabándolas y tampoco han venido. Nos dicen que todavía faltan por presentar papeles, pero el ascensor debería estar ya", explica la presidenta del Ampa del centro. Mientras tanto, los niños siguen sin poder dar clase en condiciones.

Las madres y padres denuncian que esta situación es "un atentado al derecho a la educación para los niños". Añaden que han decidido "trasladar" las clases de todos los niños al patio para no dejar a los niños con discapacidad solos. "Eso sería peor incluso para ellos, encima dejarlos separados abajo ¿Qué ejemplo de inclusión estaríamos dando?", denuncia el Ampa.

La reivindicación de las familias es clara: "queremos que estos niños reciban una educación digna en las mismas condiciones que sus compañeros y compañeras ¿Qué dice el plan de Inclusión? ¿Dónde quedan los derechos del alumnado con dificultad para acceder a sus aulas?".

Año nuevo, mismos problemas

En el centro critican que han empezado el año 2024 "con los mismos problemas que acabamos el curso pasado" y que están obligando a que el personal del centro se las ingenie de la mejor manera que pueden para darles una educación lo más digna posible.

Pese a todo hay algunas asignaturas en las que es necesario un aula bien equipada. Aunque trasladaron estas clases a la planta baja, tan solo pudieron acceder "con mucha ayuda" algunos alumnos con dificultades motoras. Pero aquellos que no pueden moverse sin silla de ruedas directamente se quedaron sin dar clase.

Los menores y las familias llevan lidiando con este problema años, y denuncian que lo que han hecho los dos gobiernos municipales y los dos autonómicos" ha sido "pasarse la pelota de unos a otros sin darnos una respuesta firme y con compromiso de solucionar esto".

"No queríamos dejar a los niños con discapacidad aislados, así que lo que decidieron hacer en el centro es organizar clases en el patio techado que tenemos, con sillas portátiles y que las clases vayan rotando al aire libre y en el gimnasio. Es terrible porque días como hoy con el aire que hace me decía la tutora que es imposible dar una clase en condiciones, pero era la única manera de que estos niños no se queden aislados", denuncia la presidenta del Ampa.

El Ampa critica que un centro de matriculación preferente como este no tenga recursos adicionales por si falla el ascensor, como rampas o salva escaleras, y más "sabiendo las necesidades que estos alumnos presentan". Los padres y madres reivindican que "llevamos mucho tiempo con grandes dificultades para atender las necesidades de nuestro alumnado y proteger sus derechos".