Tres sindicatos exigen el relevo de Palacios tras la investigación judicial por acoso

La mayoría de sindicatos con representación en el Hospital Provincial de Castellón vuelven a intentar que el líder de Comisiones Obreras (CCOO) en este consorcio sanitario, Amalio Palacios, sea apartado de la presidencia de la Comisión de Igualdad del organismo. Las formaciones CSIF, Satse y el Sindicato Médico presentaron ayer otro escrito conjunto, en el que reclaman la convocatoria «de manera inmediata» de la comisión, y que «se incluya como un punto en el orden del día la votación para la designación de una nueva presidencia y vicepresidencia» de este órgano.

La justificación para este paso esta en las denuncias presentadas contra Palacios, que han supuesto la intervención de la fiscalía y órganos judiciales. El documento registrado por las fuerzas sindicales explica que, tras tener «conocimiento de que los juzgados de instrucción de Castellón están investigando al delegado sindical Amalio Palacios Cano por una presunta comisión del delito de injurias y calumnias contra funcionarios, de los que ha sido denunciado por cuatro trabajadores del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón».

Adopción de medidas

«Después de la valoración por parte de la fiscalía, reiteramos nuestra petición de que se adopten las medidas necesarias para apartar cautelarmente al delegado sindical apartado por el juzgado de presidente de la Comisión de Igualdad», remarcan.

Tanto CSIF como Satse y el Sindicato Médico consideran en este texto «inaceptable que un representante de los trabajadores que se encuentra investigado por un juzgado siga siendo el máximo representante» de la comisión». Esta postura no es secundada por UGT y CCOO, aunque los firmantes exponen que la suma de sus votos, junto a los de la Administración, sería «más que suficiente» para apartar a Palacio del cargo. E insisten en que es «necesario recurrir a la votación, dado que este se aferra al cargo», por lo que pide a los parte de la Administración que «deje de ser cómplice y permita el cambio», debido a la afectación que este caso provoca «en la imagen y credibilidad no solo de la comisión, sino del Consorcio Hospitalario».

No es la primera vez que se presenta un documento similar. En el mes de noviembre ya se registró un escrito, pero fuentes sindicales mencionan que el punto «no apareció en el orden del día, y a pesar de advertir de esta ausencia, se dijo que no se podía votar». Ahora se hace un segundo intento, «y no nos cansaremos de pedirlo», añaden, aunque temen que el propio presidente de la Comisión de Igualdad pueda volver a vetar este asunto que le afecta de una manera tan directa.