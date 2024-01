Jesús Gordillo, el asesor del exvicealcalde de València, Alfonso Grau, un testigo clave en la inestigación del caso Taula se ha desdicho de todas sus declaraciones iniciales en las que inculpaba a Grau de pagar gastos electorales con billetes de 500 euros y de favorecer el abono de algunos de estos gastos por parte de empresas contratistas del Ayuntamiento de València.

En la sesión de hoy, Gordillo ha cambiado toda su versión inicial que asegura hizo presionado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y porque en aquella época estaba "en proceso de divorcio, medicado y"dormía tres horas al día". Sobre la documentación que entregó en el juzgado y que implicaba al exvicealcalde en pagos en dinero negro de la campaña electoral, Gordillo ha asegurado que entregó la documentación porque "un hombre me amenazó en una calle poco transitada. Me negué a entregar la documentación, pero me enseñó una foto de mis hijos pequeños y me vi obligado a entregar la documentación". Ahora asegura que ya no se siente presionado porque "mis hijos ya son mayores".

De ahí que su versión ante el tribunal haya sido hoy diametralmente distinta. Si en 2016 era Alfonso Grau quien le entregó 350.000 euros en billetes de 500 euros para pagar gastos electorales, hoy ha asegurado que fue el empresario Vicente Saez Tormo, ya fallecido, quien entregó ese dinero a Alfonso Grau para "pagar unas facturas que había achacado a la campaña electoral de Doña Rita Barberá".

También ha declarado, pese a lo que dijo en instrucción, que no se cambiaron conceptos de facturas de empresas para pagar la campaña del PP. Preguntado por sus contradicciones ha afirmado que en 2016 estaba con depresión, medicado y, además, presionado por la Guardia Civil durante una declaración de nueve horas, desde las tres de la tarde a la una y media de la madrugada, con mi hija sola en casa.