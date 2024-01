"Mayor coordinación". Es la petición, en dos palabras, que ha trasladado el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, al Gobierno de España en una atención a los medios de comunicación en Fitur. "Mayor coordinación" para las políticas educativas, ha indicado, pero su respuesta ha dado pie también a la política sanitaria (en concreto, a los exámenes MIR) y a la exigencia de un fondo de nivelación para las autonomías financiadas como evidenció el miércoles la "minicumbre" con los presidentes de Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha.

"En lo que creo es en la mayor coordinación y no en la mayor descoordinación", ha comenzado el jefe del Consell a desgranar su opinión sobre la propuesta del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, de una EBAU (el examen de acceso a la universidad) común entre las autonomías gobernadas por el PP y si lo ha hablado con el Gobierno de España. "Es adecuado lo que dice el PP", ha indicado Mazón quien ha asegurado que es viable "trabajando los elementos comunes".

"Creo que hay documentos y trabajo técnico suficiente como para que lo afinemos bien y para que hagamos una propuesta en este sentido, sobre todo básica en coordinación", ha explicado el máximo responsable del Ejecutivo valenciano quien ha lamentado que en España "lo que nos hace falta es coordinación y cuando el ministerio no lo hace (...) tenemos que dar un paso adelante nosotros y proponer medidas para trabajar, para construir y para coordinar España", porque, ha indicado, "otros están en otra cosa que no es esa".

En esa línea, ha lamentado que el Gobierno de España no ponga "propuestas encima de la mesa" o que haga anuncios, como el refuerzo en Matemáticas, "de los que no sabemos muy bien". "Cuando me lo expliquen podré saber si la podemos trabajar o no", ha añadido Mazón quien sobre Educación también ha indicado que la Comunitat Valenciana está "a las puertas" de una ley de Libertad Educativa "porque los papis y las mamis se la han ganado después de tanta imposición". "Lo que llega es la libertad y la coordinación", ha agregado.

Compensar el "sobreesfuerzo"

A ello ha agregado la petición de un fondo de nivelación para las autonomías infrafinanciadas en los próximos Presupuestos Generales del Estado. "Somos casi 17 millones de españoles mal financiados durante demasiado tiempo, me parece que es una suma suficientemente considerable", ha indicado el jefe del Consell quien ha señalado que esta petición "no es una batalla de egos entre presidentes de comunidad" sino que son "los recursos que nos merecemos".

Asimismo, ha indicado que su valoración del encuentro en Fitur con Emiliano García Page, Juanma Moreno Bonilla y Fernando López Miras, presidentes de Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia respectivamente, es "muy positiva". "Ya está bien de hablar de nuevas medidas de financiación sin ajustar y sin equilibrar y sin compensar todos estos años en los que hemos tenido que hacer un sobreesfuerzo", ha explicado al tiempo que se están "coordinando" para tener una reivindicación "en base a datos y no a caprichos".