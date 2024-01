Nueve de cada diez valencianos ya utilizan a diario internet

Hace una década menos de la mitad de la población de la Comunitat Valenciana utilizaba internet a diario, mientras que en la actualidad ya son cerca de 9 de cada 10 (el 89,4 %) los valencianos que se conectan todos los días a la red. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Comunitat Valenciana es la tercera autonomía donde más se ha intensificado el uso de internet en los últimos 10 años tras Murcia y Andalucía. Desde 2013 hasta ahora ha aumentado un 80 % la población valenciana que utiliza internet a diario, pasando de ser la cuarta autonomía por la cola en el uso frecuente de la red a estar entre las seis primeras de una clasificación que lidera Madrid con el 93,5 % de su población usando la red a diario.

Esta universalización del uso intensivo de internet llega de la mano del teléfono móvil, que es el medio preferido por la práctica totalidad de los valencianos (el 95 %) para navegar por la triple w, a mucha distancia del ordenador portátil, que lo usa la mitad de la población para acceder a internet. El ordenador de sobremesa y la tableta informática ocupan un lugar minoritario en el uso de internet.

El teléfono fijo, en extinción

De hecho, el móvil está cerca de convertir al teléfono fijo en una especie en extinción en los hogares valencianos según los datos del INE. Según su Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), la Comunitat Valenciana es donde más rápido están desapareciendo los teléfonos fijos en toda España. Si hace una década en dos de cada tres viviendas valencianas aún daba tono un teléfono fijo, ahora solo cuentan con dicho dispositivo 4 de cada 10 hogares, siendo la segunda autonomía tras Murcia con menos líneas fijas en las viviendas.

En la actualidad, el 100 % de los cerca de 1,9 millones de hogares valencianos cuentan con algún tipo de teléfono. No obstante son mayoría, casi 6 de cada 10 hogares, los que ya han dicho adiós al teléfono fijo y solo disponen de móvil. Los hogares sin móvil y únicamente con teléfono fijo son una rara avis, un total de 3.775 en toda la Comunitat Valenciana, apenas el 0,02 % del total. El salto tecnológico que han dado los hogares en la última década, con la universalización de la conexión de banda ancha, también es otro factor que explicaría que internet se haya colado en nuestra vida diaria como un hábito tan cotidiano como el comer o beber. El INE muestra que en 2013 solo dos de cada tres viviendas de la Comunitat Valenciana disponían de internet de banda ancha y ahora dicha tecnología está presente en la práctica totalidad de los hogares: el 97,1%.

No obstante, existe una importante brecha digital que deja al margen de internet a buena parte de la población. Un cuarto de millón de valencianos, unas 272.000 personas mayores de 75 años, no han accedido a internet en su vida. Y es que la encuesta del INE asegura que más de la mitad (el 56 %) de los 485.845 valencianos de 75 y más años nunca han navegado por la red. La brecha generacional es incontestable, ya que el uso a diario de internet va disminuyendo conforme escalamos en los grupos de edad y entre las personas mayores cae en picado.

Así, mientras la práctica totalidad de la población joven, entre los 16 y 34 años, accede todos los días a la triple w, en el grupo de los adultos entre los 35 y los 54 años lo hacen más de 9 de cada 10. Sin embargo, entre los 65 y los 74 años apenas dos de cada tres personas acceden a diario a la red, y a partir de los 75 ya menos de un tercio navega todos los días por la red.

Otra de las caras de la brecha digital es la económica, pues la intensidad del uso de internet crece conforme aumenta la renta del hogar. En los hogares con menos ingresos netos, inferiores a los 900 euros mensuales, poco más de tres de cada cuatro personas utilizan la red a diario. Sin embargo, en el tramo de renta más alto, con 3.000 o más euros de ingresos netos mensuales, más de 9 de cada 10 personas navegan a diario por internet.

Los hogares con menos ingresos también cuentan con menos TIC. Así, en el caso de los hogares con una renta neta de menos de 900 euros mensuales solo disponen de conexión a la red el 87,7 %, casi 10 puntos por debajo de la media autonómica de la Comunitat Valenciana. Por tanto, casi 28.500 hogares están excluidos de internet por razones económicas. Además, casi la mitad, el 44 %, de estos hogares con menos ingresos no cuenta con ningún tipo de ordenador ni tableta informática.

A más estudios, más internet

Siguiendo con los factores socioeconómicos, el nivel de estudios también es otra barrera digital, pues conforme aumenta la formación académica más se usa internet. Así, menos de la mitad de los valencianos que no acabaron la etapa de Primaria son usuarios diarios de Internet, y entre los que no completaron la ESO, no llega a dos de cada tres. En cambio, a partir de Bachillerato y FP ya son más de 9 de cada 10 los que usan internet a diario, llegando al 100 % en el caso de los valencianos con doctorado.

Nueve de cada 10 valencianos utilizan internet por la necesidad de comunicarse con otras personas. Para ello la práctica totalidad, el 92,2 %, recurre a los servicios de mensajería instantánea, seguido del correo electrónico (80,7 %), las videollamadas (73,9 %) y en menor medida las redes sociales (X, Facebook...), en las que participa no llega a dos de cada tres valencianos (62,5 %).

El segundo gran motivo para acceder a la red es la búsqueda de información, algo que hacen el 85 % de valencianos. Así, 7 de cada 10 valencianos leen noticias, periódicos y revistas online, también siete de cada 10 navegan por la web mundial para informarse sobre bienes y servicios.

La banca por internet también la usan ya siete de cada 10 valencianos. No obstante, gran parte de la población mayor está al margen de los servicios de la banca en línea. Según esta encuesta, uno de cada cinco pensionistas valencianos, más de 114.000 personas, no han usado internet en los últimos tres meses.

En el caso de los valencianos de más de 75 años, ocho de cada 10 no usan la banca online. Por último, casi ocho de cada diez valencianos de 16 a 74 años (el 79,3%) ha contactado o interactuado con las Administraciones o servicios públicos a través de la red.