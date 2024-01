"Gordillo quería perjudicar a Alfonso Grau y nos entregó los papeles que demostraban las trampas electorales"

El director del digital Valencia Plaza, Javier Alfonso, ha confirmado como testigo en el juicio del caso Taula por la presunta caja B del PP de València en las elecciones de 2007 y 2011 que el exasesor de Alfonso Grau, Jesús Gordillo, fue quien les entregó la documentación que probaba la caja B en la campaña de 2007. No es habitual que un periodista revele sus fuentes, pero en este caso fue la misma "fuente", el exasesor Jesús Gordillo, quien admitió haber entregado la documentación a València Plaza, que acabó en la Fiscalía Anticorrupción, aunque dio una explicación rocambolesca de cómo llegó a él la información que prueba las trampas electorales de los responsables de la campaña electoral de Rita Barberá en 2007, el año en que la alcaldesa de València de 1991 a 2015 alcanzó su techo electoral.

El periodista ha detallado a preguntas del Fiscal Anticorrupción que Jesús Gordillo "quería perjudicar a Alfonso Grau. Nos entregaba los papeles porque demostraban trampas en la campaña electora". El exasesor de Grau tenía acceso a esa información porque había sido empleado en Laterne", la consultora responsable de la campaña electoral de 2007. Los documentos demostraban "procedimientos ilegales para financiar la campaña: papeles, contratos, correos, facturas, albaranes... Nos explicaba cómo se cambiaron conceptos de facturas para ocultar actos de campaña. Ciertos procedimientos que demostraban esta… operativa" en la que participaban "empresas publicas y privadas que aportaban dinero y que financiaban en realidad actos de campaña".

La reunión entre Jesús Gordillo y los periodistas de Valencia Plaza duró "entre dos y tres horas. Él quería que publicaramos la información. Pero lee dijjimos que la cantidad de papeles era inabordable y que eran delicitivos, por lo que le aconsejamos que tenía que llevarlos a la Fiscalia. Finalmente los llevamos nosotros porque no teniamos capacidad por el volumen de información. Eran mil folios. Era inabordable".

Respecto a la versión de Gordillo de que la documentación no la conservaba él, sino que se la entregó un hombre, que no identificó, en una "calle poco transitada" y que le amenazó con las fotos de sus hijos para entregarla, el director de Valencia Plaza ha confirmado que Gordillo "no nos dijo que habia sido amenazado. No se le veía angustiado". Tras esta entrevista, los periodistas de Valencia Plaza "escaneamos la parte importante que demostraba la financiación ilegal de la campaña. Hicimos copia de lo que considerábamos relevante. El resto se entregó a la Fiscalia Anticorrupción. No le pareció mal Y a él le dimos una copia en un pendrive", ha explicado en referencia a a queja del exasesor de que "aún esperaba" una copia de los documentos.