Las infecciones respiratorias agudas continúan disminuyendo en la Comunitat Valenciana, tanto en Atención Primaria (IRA) como en hospitales (IRAG), según el informe de la cuarta semana de este año emitido por el Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (Sivira) estatal. En la última semana de enero, la que va del 22 al 28 de enero, las infecciones agudas respiratorias detectadas en los centros de salud cayeron cerca de un 20 % respecto a la semana previa al situarse en 829,7 casos por cada 100.000 habitantes. El pico máximo se alcanzó en la última semana de 2023 con 1.501,4 casos por cada 100.000 personas, con lo que en las cuatro primeras semanas de este año la incidencia de las infecciones respiratorias agudas se ha reducido casi un 45 %.

No obstante, pese al retroceso de la incidencia de las IRA por gripe, covid 19 y por VRS, la Comunitat Valenciana se mantiene por sexta semana consecutiva como la tercera autonomía con más infecciones respiratorias graves por cada 100.000 habitantes. El virus respiratorio sincitial, el VRS, también conocido como virus respiratorio sincicial, es una enfermedad viral común que por lo general causa síntomas leves parecidos al resfriado, pero puede provocar infecciones pulmonares graves, especialmente en bebés.

El Sivira también destaca que se observa un descenso en la positividad a gripe, covid 19 y VRS en los casos de IRA y de IRAG en todos los ámbitos de la atención sanitaria. En la cuarta semana de 2024, apunta, "se mantiene el descenso de la actividad gripal en España y en todas las autonomías". "La hospitalización por covid 19 y por infección por VRS consolida su descenso en todos los grupos de edad".

Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRA)

La tasa global a nivel nacional desciende a 587,3 casos/100.000 habitantes (722,1 en la semana previa), casi un 19 % menos. El descenso observa en todas las autonomías. La Comunitat Valenciana es la novena donde más baja la incidencia con un 19,8 % menos. El mayor retroceso se da en Extremadura con un 36,7 % menos y el menor en Illes Balears, donde apenas baja un 4,3 %.

Por grupos de edad, en el ámbito estatal, las mayores tasas de IRA en Atención Primaria se dan en el grupo de los menores de 1 año (3.102 casos/100.000 h), seguido del grupo de 1-4 años de edad (2.145,3 casos/100.000 h). Las tasas de síndrome gripal disminuyen por tercera semana. La tasa de bronquiolitis y COVID-19 desciende desde la primera semana del año.

Esta semana el porcentaje de positividad a gripe desciende a 23,7 % de muestras analizadas frente al 28,5 % en la semana previa. También desciende para SARS-CoV-2 (6,3 % vs 8,3 % en la semana previa). Para VRS tiende una estabilización con 7,5 % (7,3 % en la semana previa). Desde el inicio de la temporada se han analizado en España más de 13.861 muestras de IRA para el diagnóstico de gripe, 13.915 muestras SARS-CoV-2 y 13.828 muestras VRS, con un 17,1 %, 11,8 % y 8,1 % de positividad, respectivamente. En la Comunitat Valenciana la positividad de la gripe es menor que en el ámbito estatal, pues un con un 10,8 % de las muestras analizadas es la más baja de España. Sin embargo, es ligeramente más alta que la media estatal en el caso de la Covid (11,9 % de las muestras) y más de un punto por debajo en el caso del VRS (6,9 %).

Infección Respiratoria Aguda Grave en Hospitales (IRAG)

En el caso de las hospitalizaciones por infección respiratoria grave (IRAG), en España la tasa global disminuye a 16,4 casos/100.000 h (23,7 casos en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización esta semana se observan en los adultos de 80 o más años (107,4 casos/100.000 h), seguido del grupo de los menores de un año (86,4 casos/100.000 h).

En el caso de la Comunitat Valenciana, la tasa de hospitalización por infección respiratoria grave está esta cuarta semana de 2024 por debajo de la media estatal con 15,7 casos por cada 100.000 habitantes, siendo la quinta más baja de España. El pico máximo de hospitalizaciones por IRAG lo vivieron los hospitales valencianos la primera semana de este 2024 con 45,3 casos/100.000 habitantes. Por lo tanto, en tres semanas se ha reducido casi en dos tercios la tasa de hospitalización.

Esta semana la positividad a gripe de los IRAG seleccionados sistemáticamente sigue descendiendo a 22 % (vs 29,4 % en la semana previa). Para SARS-CoV-2 y VRS se observan fluctuaciones 8,8 % (vs 7,8 % en la semana previa) y de 9,4 % (vs 12,1 % en la semana previa). Desde el inicio de la temporada se han analizado en España más de 6.307 muestras de IRAG para el diagnóstico de gripe, 6.532 muestras SARS-CoV-2 y 6.118 muestras VRS, con una positividad de 21,2 %, 12 % y 14,4 %, para gripe, SARS-CoV-2 y VRS, respectivamente. En los hospitales valencianos es similar a la media estatal la positividad por gripe (21,1 %), casi tres puntos más alta en el caso de la covid (14,9 %) e inferior en VRS (11,8 %).

Cae por cuarta semana seguida la incidencia de la gripe

La incidencia de gripe en Atención Primaria a nivel nacional disminuye por cuarta semana consecutiva después de haber alcanzado el pico de actividad en la última semana de 2023 con un nivel alto de intensidad en relación a temporadas previas. El descenso de actividad gripal se consolida en todas las autonomías y se observa en todos los grupos de edad.

En este sentido, la tasa de hospitalización por gripe disminuye por tercera semana consecutiva a 3,6 casos/100.000h (6,9 casos en la semana previa). El descenso en la hospitalización por gripe se observa en todos los grupos de edad y se mantienen las tasas más altas en los pacientes de 80 o más años.

En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por gripe presentan un 36,2 % de neumonía, un 5,6 % de admisión en UCI y un 6,4 % de letalidad. Se observan valores de letalidad mayores que en la temporada previa en los casos hospitalizados con gripe.

Tres semanas seguidas con menos casos de Covid 19

La incidencia de Covid 19 en Atención Primaria disminuye en España por tercera semana consecutiva y las mayores tasas se observan en el grupo de menores de 1 año. La tasa de hospitalización por Covid 19 se sitúa en 1,4 casos/100.000 h (1,8 casos en la semana previa) y se observa una tendencia decreciente. La hospitalización por Covid disminuye en todos los grupos de edad excepto en los menores de un año, observándose una tasa de hospitalización de 18,2. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por Covid presentan un 32,5 % de neumonía, un 3,8 % de admisión en UCI y un 8,3 % de letalidad, en un rango similar al de temporadas previas.

Retrocede la incidencia del Virus Respiratorio Sincitial (VRS)

La tasa de infección por VRS en Atención Primaria presenta una fluctuación a la baja excepto en los menores de 4 años (<1 año: 738,6 vs 524,2 casos/ 100.000 h; 1-4 años: 420,6 vs 213,8 casos/ 100.000 h). En hospitales se observa un descenso en la tasa de hospitalización por infección por VRS con 2 casos/100.000 h (2,2 casos en la semana previa). El descenso de este virus que puede derivar en bronquiolitis se observa en todos los grupos de edad, excepto en el grupo de 1-4 años (5,8 vs 3,6 casos/ 100.000 h). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por infección por VRS presentan un 20,8 % de neumonía, un 10,8 % de admisión en UCI y un 2,7 % de letalidad, en un rango similar al de temporadas previas.

Los resultados del sistema MoMo indican que en el ámbito estatal, desde la primera semana de este 2024, se observa un exceso de 3.951 defunciones por todas las causas.